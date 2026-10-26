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Uroš Stanić ponovo je privukao pažnju javnosti svojim priznanjem pred kamerama "Elite 10". U razgovoru sa Kristinom Jelkić otvoreno je govorio o odnosu sa Borom Santanom, priznavši da i dalje često razmišlja o njemu.

Njegove reči o poljupcima, maženju i zajedničkim trenucima u krevetu izazvale su brojne reakcije među učesnicima rijalitija.

Uroš je priznao da su njegova osećanja prema Bori i dalje prisutna, iako istovremeno flertuje sa Milanom Popovom.

- Je l' ti se stvarno sviđa Milan ili se foliraš? - pitala je Kristina.

- Simpatičan je. Ja u jednom trenutku volim Boru, opsednut sam njim. Karlo i ja nismo kliknuli. Flertujem sa Milanom, a pridikujem Bori. Ja volim Boru - rekao je Uroš.

Kristinu je potom zanimalo da li je između Uroša i Bore zaista bilo nečega više od prijateljstva.

- Jesi ti stvarno bio sa Borom? - nastavila je Kristina.

- Ljubili smo se, ležali smo u krevetu. S*** nismo imali. Bilo je kao vezano. Mazio me je, prao sam mu kosu. sređivao sam mu lice. Ne volim ga, jer nismo imali odnose. Da sam opsednut, jesam - izneo je Uroš.

1/6 Vidi galeriju Bora Sanatana i Uroš Stanić Foto: Printscreen Pink, Antonio Ahel/ATAImages, Boba Nikolić

Uroš Stanić izneo tvrdnje i o odnosu sa Stojinim sinom

Podsetimo, na jednoj od prethodnih žurki u rijalitiju "Elita 10", pažnju prisutnih privukla je prisna situacija između Uroša Stanića i Milana Popova.

Uroš je, prema navodima iz rijalitija, prvi napravio korak i zavodljivim pokretom prsta pozvao Milana da mu priđe. Popov je prihvatio poziv, nakon čega su pred ostalim učesnicima počeli da razmenjuju nežnosti.

Kasnije je Uroš razgovarao sa cimerima i izneo tvrdnje o njihovom odnosu, tražeći od Sanje da potvrdi ono što se dogodilo.

- Bila je Sanja tu. Sanja, je l se bunio - pitao je Uroš.

Sanja, koja je sedela pored njega, kratko je odgovorila:

- Ne.

U razgovor se potom uključila jedna od učesnica, koja je stala u Milanovu odbranu.

- On je dečko psihički nestabilan - branila je Milana jedna zadrugarka, a Uroš se nadovezao:

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

- Pa i ja sam isto.

- Ne, ti si drugo, ti si navikao na ovo - branila je Milana.

Uroš je potom otkrio koliko dugo komunicira sa Popovom.

- Ja pričam sa njim već 5 dana - priznao je Uroš, a jedna cimerka odmah je dodala:

- Videćeš kad ga budu napali za to, ima da sedi tu i da vrišti - stala je u Milanovu odbranu jedna učesnica.

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