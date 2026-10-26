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Sara Reljić otvoreno je govorila o svom privatnom životu, suprugu Luki kojeg je upoznala preko verske grupe, ali i o neprijatnim iskustvima koja je doživela tokom karijere. Pevačica se osvrnula na odnose sa kolegama, bivše ljubavi, učešće u rijalitiju "Zadruga", ali i na izazove sa kojima se suočavala van scene.

Na samom početku razgovora otkrila je da više ne nosi prezime Reljić, budući da se pre nekoliko meseci udala i uzela suprugovo prezime.

- Moje ime je Sara Šulc jer sam se udala pre par meseci. Uzela sam muževljevo prezime, tako da sam bivša Sara Reljić.

1/5 Vidi galeriju Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

Otkrila istinu o odnosu sa ocem

Sara se potom osvrnula na porodične odnose i potvrdila da je tokom odrastanja retko viđala oca, koji je veći deo vremena provodio na brodu.

- Da. Moj otac je ostao da živi u Crnoj Gori, a mi smo u Beogradu, moj otac je moreplovac, čitav svoj život, tako da i kad je bio na palubi, bio je daleko od nas, a uglavnom je šest meseci ili dva, tri meseca bio na brodu, tako da je to bilo možda jednom, dvaput godišnje viđenje oca.

Pevačica je govorila i o udvaranju tokom boravka u rijalitiju, te priznala da joj se Filip Đukić udvarao:

- Da. To je bilo u Zadruzi, tako da ne znam da li je to bilo njemu po nekom zadatku ili sam mu se stvarno svidela. Nije na kraju ni bitno, ali to je bilo pa prošlo. Davno je to bilo. Udvarao se jeste vrlo očigledno, u nekim momentima i neprijatno, ali to je tamo zatvoren prostor.

Osvrnula se i na upozorenja koja je dobijala od svog brata Filipa kada je reč o vezi sa Filipom Đukićem.

- Da. To je on pokušao preko nekih ljudi da mi dojavi. Generalno, moj brat mnogo ne voli Filipa Đukića, moj brat, ali prosto, u ovom scenariju nije bio za to da budemo zajedno.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Priznala da su je partneri varali

Sara je bez ustručavanja govorila i o ljubavnim razočaranjima, otkrivši da je doživela prevaru, kao i da se kaje zbog pojedinih veza iz prošlosti.

- Da. Ja znam samo jednom. A sad što ne znam, to je dobro. Mislim da je i zabeleženo u medijima, da je to bilo i sa muškarcem, ne sa ženom. U suštini da, momci. S obzirom da je bilo više momaka u pitanju (smeh).

Na pitanje da li se kaje zbog veze sa Vladanom Vojinovićem Vojketom, bila je iskrena.

- Da. Stvarno mi nije trebala ta veza. Ja znam da smo mi ljudima delovali kao savršen par, ali to u realnosti kad smo izašli iz tog rijalitija uopšte nije bilo tako. Naravno da ćeš da se kaješ zbog veze sa lažovom.

Za razliku od prethodnih iskustava, sa sadašnjim suprugom Lukom, kako kaže, brzo je shvatila da je pronašla ljubav svog života.

- Ne, nisam. Tad kad smo krenuli da se dopisujemo, nisam ga gledala na taj način, ali kroz par razgovora i dopisivanja sam onda shvatila da je ljubav mog života. Trebalo mi je pet dana da to shvatim (smeh).

Otkrila je i da njeni najbliži nisu imali ništa protiv njihove veze, ali da ih je iznenadila odluka da se venčaju u kratkom roku.

- Ne, ne. Moji, jako vole Luku, tako da niko se nije protivio. Samo što su se svi protivili toj ubrzanoj svadbi, svi su bili u šoku i pokušavali su da me odgovore od toga. Ali Luka i ja smo imali neke naše razloge.

Venčanje je za Saru i Luku bilo veoma emotivno, a pevačica nije mogla da sakrije suze tokom crkvene ceremonije.

- Da. To su bile suze radosnice. Plakali smo i Luka i ja od sreće, pogotovo kada je počela ta ceremonija. Kada vidiš te krune i sve to, to je bila nekako moja i Lukina najveća želja i najveći san.

1/8 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Printscreen

Progovorila o anksioznosti i kajanju zbog "Zadruge"

Pevačica je priznala i da se suočavala sa anksioznim napadima, koje u početku nije umela da prepozna.

- Da. Imala sam par anksioznih napada na nastupima. Mislim da je bilo možda samo na nastupima, možda je bilo i negde napolju. Mislila sam da sam samo možda malo nervozna ili da imam kao sindrom nervoznih creva, ali u stvari je to bio anksiozni napad i onda dok sam ja došla do toga prošlo je već dve godine.

Sara se osvrnula i na svoje učešće u rijalitiju "Zadruga", zbog kojeg se, kako priznaje, i danas kaje.

- Da. Mislim da to nisu najprirodniji uslovi za jednu mladu damu. Previše je toga bilo u toj "Zadruzi" čega se kajem, uopšte mojih postupaka i generalno mislim da sam mogla i bez toga da prođem u svojoj karijeri. Nekima je to velika odstupnica, a meni je to nekako nešto što mi je i dalje bolna tačka. Baš se kajem zbog učešća. Da mogu da vratim vreme ne bih ušla opet.

Na pitanje da li je odbila da učestvuje u rijalitiju "Elita", odgovorila je:

-Ne, nisu me ni pitali da učestvujem u rijalitiju "Elita".



Otkrila kakav odnos ima sa Dalilom Dragojević

Iako se ranije u javnosti govorilo da ne podnosi Dalilu Dragojević, Sara je istakla da se ne seća da je ikada iznela takav stav, naglasivši da su njih dve u dobrim odnosima.

- Ne. Ne znam da li sam ikada rekla da je ne podnosim. Da, poričem da sam to ikada rekla, ona je zapravo super sa mojim bratom i bila je na njegovoj svadbi i ja mislim da je tetovirao i ja kad sam je videla uživo kod mog brata u studiju sam rekla koliko je slađa uživo nego na kameri, tako da baš smo okej. Uopšte ne znam da sam ikada imala takvo mišljenje. Ne mogu da se setim iskreno.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Sara je potom govorila o neprijatnostima na estradi i situacijama u kojima su joj, kako tvrdi, koleginice otežavale posao.

- Da. Mislim da se to svim pevačicama desilo. Jesu i te kako. To je ono laganje da sam ne znam koliko bolesna pogotovo kad je bila korona. Dešavalo se i da čuju da sam pikirala neku pesmu, pa onda brže-bolje ode i kupi tu pesmu i nikad je ne snimi, samo je kupi da ne bih ja kupila.

Posebnu pažnju privuklo je njeno priznanje da je slučajno saznala da se majka jedne pevačice bavi crnom magijom.

- Da. To kad sam saznala, sve mi je nekako bilo jasno i tekstovi njenih pesama i sve zašto su se njene koleginice malo plašile nje. Sasvim slučajno sam saznala.

O honorarima i neprijatnostima na romskim veseljima

Tokom razgovora Sara je govorila i o zaradi na nastupima. Kada je upitana da li po nastupu može da uzme i 5.000 evra, odgovorila je:

- Bio je jedan nastup gde sam stvarno uzela 5.000 evra i nekada se desi u jako retkim i lepim situacijama da bude jedna cena, a preko bakšiša se uzme još dodatno. Jednom se desilo da sam bukvalno rekla ljudima: "Ne morate ni da platite uzela sam u bakšišu i više nego dovoljno." Ali ovako generalno nikada se nije desilo da 5.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/TikTok, Kurir Televizija

Pevačica je govorila i o neprijatnim iskustvima tokom nastupa na romskim veseljima, gde se, kako kaže, dešavalo da se pojedinci ponašaju agresivno, ali i da ne isplate dogovoreni honorar.

-Da, ima. Bilo je svega i svačega. Čak i kada radimo zajedno sa nekim muškim kolegama, njih boli uvo. Oni stave nas žene da pevamo tamo. Pa šta sad što se ponašaju malo agresivno, to njih ne interesuje. Oni su umorni, oni sednu. Bilo je baš neprijatnosti, ali znala sam i ja da se izborim sa tim. Uzmem i sednem i kažem: "Ako nećete da me platite, ne morate. Ja ovo neću da trpim." Milion puta nisu isplatili - rekla je ona u razgovoru za "Blic"

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