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Bora Santana oglasio se nakon što je Uroš Stanić u "Eliti 10" govorio o njihovom odnosu i izneo tvrdnje koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Bora je istakao da između njih nije bilo kontakta na način na koji Uroš predstavlja, a posebno ga je iznenadilo to što je, kako tvrdi, Stanić izneo i priče o njegovom privatnom životu.

- Kao što ste videli, sam je rekao da je opsednut mnome, tako da se ja ne bih bavio njim. Nikada se nisam čuo s njim, a kamoli mu pričao da sam bivšu ženu varao sa Sanjom, a tek da sam nešto imao s njim. Pravi priče. Čuo sam se s njegovom mamom, žena je u šoku i zna da sam mu želeo dobro, a on to koristi na način na koji ne treba - poručio je Bora Santana za Pink.rs.

Šok tvrdnje

1/6 Vidi galeriju Bora Sanatana i Uroš Stanić Foto: Printscreen Pink, Antonio Ahel/ATAImages, Boba Nikolić

Podsetimo, Uroš Stanić je u razgovoru sa Kristinom Jelkić otvoreno govorio o odnosu sa Borom Santanom, priznavši da i dalje često razmišlja o njemu.

Njegove reči o poljupcima, maženju i zajedničkim trenucima u krevetu izazvale su brojne reakcije među učesnicima rijalitija.

Uroš je priznao da su njegova osećanja prema Bori i dalje prisutna, iako istovremeno flertuje sa Milanom Popovom.

- Je l' ti se stvarno sviđa Milan ili se foliraš? - pitala je Kristina.

- Simpatičan je. Ja u jednom trenutku volim Boru, opsednut sam njim. Karlo i ja nismo kliknuli. Flertujem sa Milanom, a pridikujem Bori. Ja volim Boru - rekao je Uroš.

Kristinu je potom zanimalo da li je između Uroša i Bore zaista bilo nečega više od prijateljstva.

- Jesi ti stvarno bio sa Borom? - nastavila je Kristina.

- Ljubili smo se, ležali smo u krevetu. S*** nismo imali. Bilo je kao vezano. Mazio me je, prao sam mu kosu. sređivao sam mu lice. Ne volim ga, jer nismo imali odnose. Da sam opsednut, jesam - izneo je Uroš.

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