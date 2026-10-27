"VIDIMO SE KO ZNA KAD..." Marko Osmakčić napustio Srbiju nakon diskvalifikacije: Oglasio se i pokazao gde se sada nalazi: Ti nisi prava žena...
Marko Osmakčić nedavno je diskvalifikovan iz rijalitija „Elita 10“ nakon sukoba i niza gnusnih uvreda kojima je prekršio jedno od ključnih pravila ugovora. Produkcija je zbog toga donela zvaničnu odluku o njegovom izbacivanju iz rijalitija.
Nakon napuštanja imanja u Šimanovcima, Osmakčić se oglasio i poručio da napušta Beograd.
"Vidimo se, gradino, ko zna kad opet", napisao je Marko.
Ubrzo potom, Osmakčić se ponovo oglasio direktno sa autoputa i objavio da je stigao u Hrvatsku. Iz svog automobila snimio je kratak klip uz pesmu "Ti nisi prava žena".
Oglasio se njegov otac
Otac bivšeg rijaliti učesnika priznao je koliko ga je sramota zbog reči svog deteta.
— Ubio bih se od srama i stida. Nije normalan, totalno je poludeo. Njega treba pod hitno na lečenje — poručio je Franjo Osmakčić.
Podsetimo, na snimku koji je isplivao u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje i uvrede koje je Osmakčić uputio Caru, a u ceo sukob umešala se i Aneli Ahmić.
Na snimku koji se pojavio u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje koje je Marko uputio Filipu Caru, dok se u čitav sukob umešala i Aneli Ahmić.
- Tebe treba z**lati! Tako je! Ti si mi prvi juče pretio. Karić ima lep nož, pri spavanju da te izbušim kao sir - govorio je Marko Osmakčić.
- Znaš ti kakve ja šamare pucam! Šta ti je sa licem?! Dobio si flekicu od mog šamara - uzvratila mu je Aneli Ahmić. Filip Car je odmah reagovao.
- J**aću ti majku! Sutra će ti svi snimci izaći u javnost. Izmasakriraću te - urlao je Filip Car.
- Ajde čekaj, umiri se da odu. Znaš kako ću ti šakom o glavu. Sad ćeš imati znaš kakav problem - govorio je Filip Car, ali je onda obezbeđenju poručio:" Neću se ja zaletati, znam ja kako ću sad", rekao je Car.