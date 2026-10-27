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Marko Osmakčić nedavno je diskvalifikovan iz rijalitija „Elita 10“ nakon sukoba i niza gnusnih uvreda kojima je prekršio jedno od ključnih pravila ugovora. Produkcija je zbog toga donela zvaničnu odluku o njegovom izbacivanju iz rijalitija.

Nakon napuštanja imanja u Šimanovcima, Osmakčić se oglasio i poručio da napušta Beograd.

"Vidimo se, gradino, ko zna kad opet", napisao je Marko.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnik Marko Osmakčić nedavno je diskvalifikovan iz rijalitija "Elita 10" zbog sukoba i gnusnih uvreda koje je izgovarao Foto: Printscreen

Ubrzo potom, Osmakčić se ponovo oglasio direktno sa autoputa i objavio da je stigao u Hrvatsku. Iz svog automobila snimio je kratak klip uz pesmu "Ti nisi prava žena".

Oglasio se njegov otac

Otac bivšeg rijaliti učesnika priznao je koliko ga je sramota zbog reči svog deteta.

— Ubio bih se od srama i stida. Nije normalan, totalno je poludeo. Njega treba pod hitno na lečenje — poručio je Franjo Osmakčić.

Podsetimo, na snimku koji je isplivao u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje i uvrede koje je Osmakčić uputio Caru, a u ceo sukob umešala se i Aneli Ahmić.

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

Na snimku koji se pojavio u javnosti čuju se uznemirujuće pretnje koje je Marko uputio Filipu Caru, dok se u čitav sukob umešala i Aneli Ahmić.

- Tebe treba z**lati! Tako je! Ti si mi prvi juče pretio. Karić ima lep nož, pri spavanju da te izbušim kao sir - govorio je Marko Osmakčić.

- Znaš ti kakve ja šamare pucam! Šta ti je sa licem?! Dobio si flekicu od mog šamara - uzvratila mu je Aneli Ahmić. Filip Car je odmah reagovao.

- J**aću ti majku! Sutra će ti svi snimci izaći u javnost. Izmasakriraću te - urlao je Filip Car.

- Ajde čekaj, umiri se da odu. Znaš kako ću ti šakom o glavu. Sad ćeš imati znaš kakav problem - govorio je Filip Car, ali je onda obezbeđenju poručio:" Neću se ja zaletati, znam ja kako ću sad", rekao je Car.