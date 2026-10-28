Slušaj vest

Laura Prgomet i Danilo Dača Virijević pričali su u radiju o Stefanu Kariću. Podsetimo, Laura i Stefan su u spoljnom svetu imali aferu, ali se u Eliti drže dalje jedan od drugoga.

- Šta kažeš na čestitanje rođendana Karića nekoj curi? - pitala je Laura.

- U celom ovom haosu ti pričaš o Kariću - rekao je Dača.

- Nije mi se javljao par puta pre ulaska, možda je bio sa curom. Trebalo je da budemo krevet kraj kreveta kad uđemo, a onda je otišao sa Matejom. Zato sam se i naljutila i rekla ono za krivog - rekla je Laura, a potom dodala:

- Pitao me u glasovnoj sa kim sam bila odavde, ja mu rekla samo sa njim, a ti, on kaže: Daj samo sa tobom, kakve šljunkare ulaze. Ne znam što ga to zanimalo... Neka cura je stavila storije s njim, a onda sam ga ja isprozivala, a on rekao da ta cura ima dečka. Sve u svemu izgledalo je kao da nekoj izmišljenoj osobi čestita rođendan.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Stefan Karić Foto: Printscreen

- Činjenica je da je hteo da ima nešto sa tobom, a razočarala si ga, možda je i Car kriv - rekao je Dača.

- Mislim da me je gledao prijateljski, da je hteo ne bi čekao da uđem u Elitu - navela je Laura.

- Ti si drugo veče bila sa Carem, to ga iznerviralo... Setio se da ima devojku posle dva meseca, dok je video da li može da uđe u neku priču s nekom devojkom. Oseća se izdan od tebe - rekao je Dača.