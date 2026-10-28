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Glorija Jelovac i Bora Terzić Terza iz dana u dan sve su prisniji, a nakon sinoćnje žurke njih dvoje završili su zajedno u krevetu, gde su razmenjivali nežnosti i poljupce.

Sofija poslala jasnu poruku

Njihovo sve prisnije ponašanje privuklo je veliku pažnju, a nakon što su se poljupci i nežnosti između njih nastavili, oglasila se i Terzina bivša devojka, Sofija Janićijević, koja je prokomentarisala njihov odnos i otkrila šta misli o novonastaloj situaciji.

- Ma nemam nikakav komentar, ljudi žive svoje živote, želim im svu sreću. Mada, budimo realni, znamo se svi previše dobro – da ja hipotetički tamo ušetam, šta priča bi se završila u istoj sekundi, kao što je bilo i sa ostalima. - rekla je Sofija i dodala:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Moj jedan pogled je dovoljan da se sve vrati na staro, ali devojka ima sreće jer me odavno ne zanima on. Nek’ uživaju dok traje. Trajaće dok mene ne vidi.

"Imali smo turbulencije i svađe"

Podsetimo, pre samo nekoliko dana Marko Osmakčić nije štedeo reči hvale na račun svoje tadašnje verenice Glorije Jelovac, ističući da joj bezrezervno veruje i da čvrsto stoji uz nju. Iako su priznali da su imali nesuglasice i svađe, Marko je bio uveren da će njihov odnos opstati, a raskid koji je usledio svega nekoliko dana nakon njegovog ulaska u rijaliti pokazao je da se situacija u međuvremenu potpuno promenila.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam i dalje s njom, nismo prekinuli. Imali smo turbulencije i svađe, ali ja stojim maksimalno iza nje. Verujem joj u svakom momentu, ulila mi je poverenje i nemam razloga da drugačije gledam na to. Biće bolje, znam šta zna i razvaliće ovaj rijaliti - rekao je Marko.