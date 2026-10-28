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Nekadašnja učesnica „Elite“, Teodora Delić, nedavno je podvrgnuta operaciji grudi, a sada je u razgovoru za medije otkrila zbog čega je morala da se podvrgne ovom zahvatu, kao i kako protiče njen oporavak.

Osim o zdravstvenom stanju, Teodora se osvrnula i na turbulencije u ljubavnom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, sa kojim je nakon raskida ponovo uplovila u vezu. Iako priznaje da i dalje ima osećaj kao da su već u braku, ne krije da je pomisao na to da bi Bebica zaista mogao da je zaprosi pomalo plaši.

- Imala sam jednu intervenciju, morala sam da odradim to zato što su se one prethodne grudi i prethodni silikoni koje sam ja stavila svalili. I bilo je kao... Blaga deformacija. Izgledalo je svaljeno, a na moju atraktivnu građu naravno da ne idu te, da narodski kažem, kravlje grudi. Pritom, imala sam jedan problem. Jedna je bila okrenuta na drugu stranu, ali hvala Bogu, nije došlo do nekih preteranih komplikacija, jer sam na vreme to uradila. Doktor je izvadio one stare, stavio nove, novo za staro i, to sam regulisala i zato sad one izgledaju podignuto i onda ja izgledam mršavije, jer mi se napokon vidi struk; od onih silikona nije mogao struk da se vidi, jer su bile svaljene - onjašnjavala je ona, pa je dodala:-

Na početku je bilo malo, što je normalno, ali brzo sam to prevazišla. Sve je dobro prošlo i oporavljam se. I dalje imam taj steznik, medicinski, ali sve se to lepo oporavlja i za dve nedelje će biti sve okej.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

Upitana kako Bebica reaguje na njene estetske korekcije, ostala je iskrena.

- Nenad se uvek slagao sa mnom, šta god sam ja htela, osim toga što mi je naravno skretao pažnju, kao što su mi mnogi skretali pažnju, pa i moja majka mi je skretala nekolicinu puta pažnju na neke stvari koje sam ja mislila da su tad kul ili predobre. Kad sam nosila preterano, ogromne trepavice, onda ona usta koja su bila isto, kao, patkasta... Sad realno sagledavam te neke stvari na sebi koje sam ja radila verovatno iz neke želje da budem primećena ili da na taj način da budem zapažena, a to su stvari koje, gde sam ja grešila, ali sam u tom smislu negde sazrela i shvatila da su u pravu ljudi koji su to pričali oko mene - istakla je Teodora, dotakavši se potom svoje turbulentne veze.

"Sa nama se nikad ne zna!"

- Možda nije bilo potrebno toliko da se iznosi u javnost, ali pričali smo sve što nam se izdešavalo, bilo je tu turbulencija. Bilo je tu svega i svačega. Raskinuli smo, pa smo se pomirili, pa je trebalo da se desi taj put na Maldive, da odemo zajedno. Na kraju sam otišla sama, jer smo se posvađali 48 sati pred putovanje. Nešto smo se vratili na neke budalaštine i gluposti koje su nas morile pre, ali kasnije, kad sam se ja vratila sa tog puta i onako restartovala, kasnije smo se i pomirili, tako da... Nikad se ne zna kod nas i ne volim da pričam ništa unapred, jer bukvalno sve što sam ikada pričala unapred mi se izjalovilo - naglasila je Delićeva, ne skrivajući da ona i Bebica neretko imaju rasprave.

- Sad je sve okej, za sada. Što ne mora značiti će biti za sat vremena. Sad je stabilno, ali postoje neke stvari gde se ja i on generalno ne slažemo jer nam nisu isti karakteri. Mi smo realno, kao što ljudi komentarišu, dva različita sveta. Tako je i krenuo naš odnos i tako su nas uvek i komentarisali. Nekad nam odgovara to što smo različiti, a nekad nam to baš pravi problem - smatra ona, pa otkriva i kako se nosi sa time što njena porodica ne podržava njenu ljubav.

- Nije mi svejedno. Volela bih najviše da je to sve okej, da je to sve sjajno i bajno, kao što generalno treba da bude, ali balansiram na taj način što ih ne dovodim nikako u bilo kakav kontakt i komunikaciju, niti da se spajaju, niti da budu negde u istom društvu. Bilo šta. Kada sam sa mojima, ja sam samo sa mojima. Mi se viđamo bar jednom nedeljno i čujemo se svakodnevno. Ne dovodim ih ni u kakav kontakt, zato što smatram da apsolutno nema potrebe i da bi to moglo samo da napravi nešto još gore. Za sad je to tako, možda se kasnije se promeni nešto - poručila je Teodora, koja "ima osećaj kao da su ona i Bebica već u braku".

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

- Mi već kao da smo u braku. Mi smo već tri godine zajedno i to već tako deluje i to me plaši - otvorilaje dušu ona, koja se posebno pribojava momenta kada bi je on zaprosio: Ne znam šta da kažem na to. Fazon, imaćemo dva gosta na svadbi. Nisam razmišljala o tome. Negde opet neću da mi se izjalovi... Sad nam je okej, sad nam je dobro. Ako nam ne bude dobro, pričaćemo o tome. Nije nam bilo dobro i, završićemo, ako ne budemo mogli da prevaziđemo neke stvari.

Što se tiče ponovnog ulaska u rijaliti - zasad je to "na pauzi".

- Odlučila sam malo da odmorim. Tri godine sam bila. Negde sam odrasla i to je realno moja kuća. Dosta tamo stvari i naučila i, to je jedna velika škola za mene. Otišla sam tamo sa 21 godinom, tamo sam napunila i 22, 23, 24, 25. Sazrela sam tamo. Bukvalno je to moja kuća i nikada ne bih zatvorila vrata, njima, ali mislim da sam nekako zaslužila blagi odmor i predah, pa se nikad ne zna. Možda me i vidite tamo ove sezone, a možda već naredne. Videćemo - zaintrigirala je ona, koja nije bežala ni od pitanja o Filipu Đukiću, između ostalog, s kojim je tokom prethodne sezone prevarila Bebicu.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Neko sam ko se ne kaje ni zbog čega u životu, ali definitivno je to bila moja jedna velika greška. Smatram da sam negde idealizovala nešto što je apsolutno bezvredno, a da je negde možda trebalo ipak da se osvrnem na popravljanje našeg odnosa, a ne na taj način da stavim po strani moj i Nenadov odnos, a da uplovim u nepoznato - rekla je Teodora.

Kurir.rs/Blic