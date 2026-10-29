"TI SI JEDNA BUDALA, A FALIŠ MI" Terza ubeđuje Gloriju da je najsrećnija pored njega: Hoćeš da budemo u kombinaciji? (VIDEO)
- Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza imaju turbulentan odnos, iako još nisu zvanično u vezi.
- Terza joj poručuje da mu nedostaje, dok ona odbija priču o kombinaciji i tvrdi da je loše protumačio njene reči.
- O njihovom sve prisnijem ponašanju oglasila se i Sofija Janićijević, uz poruku da ih ostavlja da uživaju dok traje.
Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza nisu ni uplovili zvanično u vezu, a odnos je već pun turbulencija.
Nakon što se razočarala u njega, nastavila je da komunicira sa njim i provodi vreme.
"Fališ mi"
Terzi očigledno to nije dovoljno, te joj je u lice rekao da mu fali druženje sa njom.
- Kakav si ti prevarant?! Meni fališ. Šta ja imam od toga da se ljubim s tobom?! Ti si jedna budala, ali ti si rekla da se sa mnom družiš iz dosade, pa šta sam ti ja ovde - rekao je Terza.
- Klovan, ti si to loše protumačio - rekla je Glorija.
"Ti se samo smeješ kada si sa mnom"
- Ajde vrati se da pričamo večeras... Ma idi boli me patak Dača, hoćeš da budemo u kombinaciji ti i ja - pitao je Terza.
- Nećemo biti u kombinaciji, loše pričaš o meni - rekla je Glorija.
- Ja?! Pa ti nikada srećnija nisi bila, ideš neočešljana i u bundi, vidiš, ti se samo smeješ kada si sa mnom - rekao je Terza.
Sofija poslala jasnu poruku
Njihovo sve prisnije ponašanje privuklo je veliku pažnju, a nakon što su se poljupci i nežnosti između njih nastavili, oglasila se i Terzina bivša devojka, Sofija Janićijević, koja je prokomentarisala njihov odnos i otkrila šta misli o novonastaloj situaciji.
- Ma nemam nikakav komentar, ljudi žive svoje živote, želim im svu sreću. Mada, budimo realni, znamo se svi previše dobro – da ja hipotetički tamo ušetam, šta priča bi se završila u istoj sekundi, kao što je bilo i sa ostalima - rekla je Sofija i dodala:
- Moj jedan pogled je dovoljan da se sve vrati na staro, ali devojka ima sreće jer me odavno ne zanima on. Nek’ uživaju dok traje. Trajaće dok mene ne vidi.