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Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza nisu ni uplovili zvanično u vezu, a odnos je već pun turbulencija.

Nakon što se razočarala u njega, nastavila je da komunicira sa njim i provodi vreme.

"Fališ mi"

Terzi očigledno to nije dovoljno, te joj je u lice rekao da mu fali druženje sa njom.

- Kakav si ti prevarant?! Meni fališ. Šta ja imam od toga da se ljubim s tobom?! Ti si jedna budala, ali ti si rekla da se sa mnom družiš iz dosade, pa šta sam ti ja ovde - rekao je Terza.

- Klovan, ti si to loše protumačio - rekla je Glorija.

"Ti se samo smeješ kada si sa mnom"

- Ajde vrati se da pričamo večeras... Ma idi boli me patak Dača, hoćeš da budemo u kombinaciji ti i ja - pitao je Terza.

- Nećemo biti u kombinaciji, loše pričaš o meni - rekla je Glorija.

- Ja?! Pa ti nikada srećnija nisi bila, ideš neočešljana i u bundi, vidiš, ti se samo smeješ kada si sa mnom - rekao je Terza.

Sofija poslala jasnu poruku

Njihovo sve prisnije ponašanje privuklo je veliku pažnju, a nakon što su se poljupci i nežnosti između njih nastavili, oglasila se i Terzina bivša devojka, Sofija Janićijević, koja je prokomentarisala njihov odnos i otkrila šta misli o novonastaloj situaciji.

- Ma nemam nikakav komentar, ljudi žive svoje živote, želim im svu sreću. Mada, budimo realni, znamo se svi previše dobro – da ja hipotetički tamo ušetam, šta priča bi se završila u istoj sekundi, kao što je bilo i sa ostalima - rekla je Sofija i dodala:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Moj jedan pogled je dovoljan da se sve vrati na staro, ali devojka ima sreće jer me odavno ne zanima on. Nek’ uživaju dok traje. Trajaće dok mene ne vidi.