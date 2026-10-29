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Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković govorili su o Anđeli Đuričić i podsetili gledaoce "Elite 10" na njene ranije radove i tom prilikom otkrili da je ona bila intimna sa Matejm Matijevićem.

Oni su bili u zalagaonici i razgovarali sa Ivanom Šopić.

- Moram da vam odam tajnu Anđele i Mateje. Rekao mi je da su on i Anđela Đuričić imali odnos u "Zadruzi 5", ali sam ja branila Anđelu i on se naljutio na mene. Ogrešila sam se o njega, a on ne želi to da priča. Sada idemo dalje i odajem drugu tajnu. Postoji osoba u spoljnom svetu koja nije javna ličnost i njoj je Pavle jako bliska osoba, ja znam da Pavle ima snimke koji pokazuju na njihovu bliskost. Pavle je rekao da nikad ne bi dao te snmke - rekla je Matora.

- Zanimljivo - rekla je Ivana.

Anđela Đuričić i Mateja Matijević Foto: Printscreen, Pritnsceen, ATAIMAGES

- Setimo se da je Anđela rekla u "Zadruzi 5" da su Karić i Mateja njeni tipovi, kao što je i ona njegov tip onako građena kao manekenka. Samo što znam da ima stvarno devojku - rekla je Matora.

- Zaboravili ste povezanost Aneli i Anđele i njihove muškarce - rekla je Ivana.

- Ovo je noblica, a noblica je da ne budemo sada vulgarni. Trebali smo i Filipa Đukića ovde da ubacimo - rekao je Ivan.

- Može tri soma - rekla je Ivana.

- Može - dodala je Matora.

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Anđela Đuričić drama na letu završila u Albaniji Izvor: instagram/andjeladjuricicc