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Slađa Lazić Poršelina danas proslavlja rođendan na imanju u Šimanovcima, gde su joj brojni učesnici „Elite“ došli da čestitaju i ulepšaju poseban dan.

Ipak, dok je u Beloj kući slavila sa cimerima, van rijalitija nastavile su se prozivke na njen račun, a među onima koji su imali šta da kažu našla se i njena nekadašnja prijateljica Maja Marinković.

Uvredljive opaske

Maja se oglasila na Instagramu i Slađi uputila čestitku koja je, umesto lepih želja, bila ispunjena uvredljivim opaskama. Njena objava ponovo je pokrenula priču o narušenom odnosu nekadašnjih drugarica, koje već neko vreme nisu u dobrim odnosima.

- Srećan rođendan Poršelini, Blindo autopijačna. Ove godine nema torte, nema poklona, nema ničega - samo krme s autopijace da imaš s kim da se slikaš, a i ono će verovatno da tražiti da ga vrate kad te vidi. Da si živa, zdrava, i da te sreća služi bolje nego što te ogledalo služi - napisala je Maja.

Maja Marinković isprozivala Slađu Poršelinu Foto: Printscreen Instagram

Dok se o Slađi govorilo na društvenim mrežama, ni pojedini učesnici „Elite“ nisu imali mnogo lepih reči za nju. Marko Stefanović, Lepi Mića i Aleksandra Jakšić razgovarali su o njenom ponašanju, emotivnom životu i odnosima sa drugim rijaliti učesnicima, a njihove izjave bile su veoma oštre.

Duboko nesrećna

Marko je izneo svoje mišljenje o Slađinom emotivnom stanju, tvrdeći da nije zadovoljna sobom i svojim životom.

- Ona jeste duboko nesrećna. Nju ispunjavaju gaće - rekao je Marko.

Lepi Mića se potom osvrnuo na njen odnos sa Filipom Carem, iznoseći tvrdnje o motivima zbog kojih je, prema njegovom mišljenju, došlo do njihove intimne situacije.

- Jednom je žurka bila, plače i kuka kako je niko neće. Ona se je**la sa Carem samo zbog Maje. Koliko je to bolesno - rekao je Mića.

Sa njim se složila i Aleksandra Jakšić, koja je komentarisala Slađinu želju da, kako ona smatra, dostigne popularnost drugih poznatih rijaliti učesnica.

1/5 Vidi galeriju Poršelina i Filip Car Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen

- Ona želi da dostigne taj nivo i sad misli ako je spavala sa Carem da će uspeti - rekla je Jakšićka.

Lepi Mića nastavio je da iznosi negativne komentare na Slađin račun, a u svom izlaganju pomenuo je i Maju Marinković i Staniju Dobrojević.

- Bila je Maja, Stanija... Ona se ne druži sa nekim normalnim. Ona potiče odakle je svinja zaštitini znak - rekao je Mića.

Aleksandra je dodala da smatra da Slađa previše pažnje posvećuje stvarima koje, prema njenom mišljenju, nisu važne.

"Hvali se odnosom s Filipom Carem"

- Mnogo pažnje daje nebitnim stvarima u životu - rekla je Jakšićka.

Mića je potom ponovo komentarisao Slađino povezivanje sa Filipom Carem, tvrdeći da se time hvali pred drugima.

Foto: Petar Aleksic/Kurir

Rođendan koji bi trebalo da bude povod za slavlje tako je obeležen i neprijatnim komentarima koji su stigli sa različitih strana. Dok joj pojedini učesnici u Šimanovcima pružaju podršku, Maja je odlučila da joj se obrati putem društvenih mreža, a Marko, Lepi Mića i Aleksandra izneli su svoje stavove tokom razgovora u rijalitiju.

Ostaje da se vidi da li će Slađa saznati za sve izrečene komentare i odlučiti da odgovori bivšoj prijateljici i cimerima, što bi moglo da otvori novu rundu sukoba u „Eliti“.