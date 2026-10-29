"ONA POTIČE ODAKLE JE SVINJA ZAŠTITNI ZNAK" Poršelina slavi rođendan, a sa svih strana pljušte prozivke: Lepi Mića nije birao reči, Maja Marinković je izvređala
- Slađa Lazić Poršelina slavi rođendan u Šimanovcima, gde joj pojedini učesnici Elite čestitaju, dok van rijalitija stižu nove prozivke na njen račun.
- Maja Marinković joj je na Instagramu uputila uvredljivu 'čestitku', a Lepi Mića, Marko Stefanović i Aleksandra Jakšić izneli su niz oštrih komentara o njenom ponašanju i odnosu sa Filipom Carem.
Slađa Lazić Poršelina danas proslavlja rođendan na imanju u Šimanovcima, gde su joj brojni učesnici „Elite“ došli da čestitaju i ulepšaju poseban dan.
Ipak, dok je u Beloj kući slavila sa cimerima, van rijalitija nastavile su se prozivke na njen račun, a među onima koji su imali šta da kažu našla se i njena nekadašnja prijateljica Maja Marinković.
Uvredljive opaske
Maja se oglasila na Instagramu i Slađi uputila čestitku koja je, umesto lepih želja, bila ispunjena uvredljivim opaskama. Njena objava ponovo je pokrenula priču o narušenom odnosu nekadašnjih drugarica, koje već neko vreme nisu u dobrim odnosima.
- Srećan rođendan Poršelini, Blindo autopijačna. Ove godine nema torte, nema poklona, nema ničega - samo krme s autopijace da imaš s kim da se slikaš, a i ono će verovatno da tražiti da ga vrate kad te vidi. Da si živa, zdrava, i da te sreća služi bolje nego što te ogledalo služi - napisala je Maja.
Dok se o Slađi govorilo na društvenim mrežama, ni pojedini učesnici „Elite“ nisu imali mnogo lepih reči za nju. Marko Stefanović, Lepi Mića i Aleksandra Jakšić razgovarali su o njenom ponašanju, emotivnom životu i odnosima sa drugim rijaliti učesnicima, a njihove izjave bile su veoma oštre.
Duboko nesrećna
Marko je izneo svoje mišljenje o Slađinom emotivnom stanju, tvrdeći da nije zadovoljna sobom i svojim životom.
- Ona jeste duboko nesrećna. Nju ispunjavaju gaće - rekao je Marko.
Lepi Mića se potom osvrnuo na njen odnos sa Filipom Carem, iznoseći tvrdnje o motivima zbog kojih je, prema njegovom mišljenju, došlo do njihove intimne situacije.
- Jednom je žurka bila, plače i kuka kako je niko neće. Ona se je**la sa Carem samo zbog Maje. Koliko je to bolesno - rekao je Mića.
Sa njim se složila i Aleksandra Jakšić, koja je komentarisala Slađinu želju da, kako ona smatra, dostigne popularnost drugih poznatih rijaliti učesnica.
- Ona želi da dostigne taj nivo i sad misli ako je spavala sa Carem da će uspeti - rekla je Jakšićka.
Lepi Mića nastavio je da iznosi negativne komentare na Slađin račun, a u svom izlaganju pomenuo je i Maju Marinković i Staniju Dobrojević.
- Bila je Maja, Stanija... Ona se ne druži sa nekim normalnim. Ona potiče odakle je svinja zaštitini znak - rekao je Mića.
Aleksandra je dodala da smatra da Slađa previše pažnje posvećuje stvarima koje, prema njenom mišljenju, nisu važne.
"Hvali se odnosom s Filipom Carem"
- Mnogo pažnje daje nebitnim stvarima u životu - rekla je Jakšićka.
Mića je potom ponovo komentarisao Slađino povezivanje sa Filipom Carem, tvrdeći da se time hvali pred drugima.
Rođendan koji bi trebalo da bude povod za slavlje tako je obeležen i neprijatnim komentarima koji su stigli sa različitih strana. Dok joj pojedini učesnici u Šimanovcima pružaju podršku, Maja je odlučila da joj se obrati putem društvenih mreža, a Marko, Lepi Mića i Aleksandra izneli su svoje stavove tokom razgovora u rijalitiju.
Ostaje da se vidi da li će Slađa saznati za sve izrečene komentare i odlučiti da odgovori bivšoj prijateljici i cimerima, što bi moglo da otvori novu rundu sukoba u „Eliti“.