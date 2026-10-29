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Anđela Đuričić i Filip Car već neko vreme vode ratove, a on iznosi do sada nepoznate detalje iz njihovog odnosa.

Dok je Aneli Ahmić ubeđena da je Đuričićeva luda za Filipom, ona tvrdi sasvim suprotno.

"Ne zanima ništa vezano za njega"

U emisiji "Pitanja gledalaca" odgovarali su na pitanja i to veoma žustro.

- Zašto vas dvoje ne uradite neki zadatak i zatražite Rajsko ostrvo i lepo se ispričate, bez pametnjakovića oko vas - glasilo je pitanje.

- Ne odgovara mi svađa, ni Rajsko ostrvo, a kamoli priča sa njim. Ne zanima me ništa vezano za njega, ne zanima me. Stavljena je tačketina, kraj - rekla je Anđela.

"Ne bi progovorio s njom slovo"

- E ovo je odgovor, s ovim se slažem. Ovo je odgovor, to je kada te nešto ne zanima. Nije ulazila u sitna crevca, rekla lepo i to je to, kada te ne zanima nečiji odnos i kada nemaš animozitet. Ne bi progovorio s njom slovo kada bi ostali sami na svetu. Ja sam jutros pričao sam sa sobom dva i po sata. Nadam se da će njeni odgovori nastaviti u ovom tonu, da neće pričati o mojoj prošlosti, prošlosti moje devojke - rekao je Car.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen, Printscrean

Komentari cimera

- Ja ne verujem u muško-ženska prijateljstva, zanemarićemo to što su oni to preuveličali. Mislim da su Anđeline simpatije i osećaji bili jači, ali da je morala da opravda tu svoju "ulogu" dostojanstvene. Mislim da je Car previše idealizovao, hteo je da pokaže zrelost i promenu, ali džabe, ne može. Mislim da joj se dopao, da bi bila sa njim. Pas koji laje, ne ujeda- rekla je Vanja Prodanović.

- Ja sam mislio da su imali nešto više od onoga što zapravo jesu...Verujem mu da postoje prepiske između njih, ako postoje, nisam ih video, onda sve ono što si ti govorila da nisi primetila nijednu stvar, to bi tebe pokopalo. Ti bi bila totalno donja, jer kada si ušla s njim u rijaliti, provodila si sve vreme sa njim - rekao je Janjuš.