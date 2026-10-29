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Sukob između Sanje Grujić i Marka Stefanovića već neko vreme privlači veliku pažnju, ali bivši parnteri se ipak ne zaustavljaju u svojim čarkama.

Tako su se i danas, za vreme emisije "Pitanja gledalaca" žustro posvađali, a optužbe su se samo nizale.

Sanja je tvrdila da je Marko trošio njen novac tokom njihove dugogodišnje veze.

Sanja: Iskoristio me je u svakom smislu

- Ti si rekla da je tvoj novac tvoj, a njegov zajednički, pa se posle priča okrenula - glasilo je pitanje.

- Koristio je sve moje. Kad je stao na noge, odlepršao je. Iskoristio me je u svakom smislu. Ja sam se unazadila pored njega - rekla je Sanja, a onda joj je Marko odbrusio:

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović: Sukob u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Ne pada mi na pamet više da pričam o ovome. Osećam se jadno da pričam o materijalnim stvarima. Ugojila se jako, postala je alkoholičarka. Onaj stajling na žurci, šta je ono, eskort. Jesam napredovao, a ona se unazadila - odgovorio je Marko.

- Ja sam se pre oblačila kako je tebi odgovaralo, kao časna sestra. Ušla sam fit, ovde sam se ugojila jer mi se jede na nervnoj bazi - dodala je ona.

- Kad sam joj zabranio da ide u teretanu. Nije išla jer je lenja. Ono što sam video u utorak, onako se oblače animirke. Anđela neka joj objasni kako se oblači - rekao je Marko, a potom se ubacila i Slađa:

- Tražila mi je 1.200 evra pred ulazak za haljinu - rekla je Slađa.

- Meni ova osoba nije prijatelj. - rekao je Uroš.

- Ljubavnica si Bore Santane. - rekao je Marko.

- Ako ja krenem da pričam o njemu neće mu biti dobro. Jedino što je za mene tačno je Filip Car - rekla je Sanja.

Komšije progovorile o Sanji i Marku

Podsetimo, novinarska ekipa je nedavno posetila Ugrinovce, gde se nalazi porodična kuća Stefanovića, a veliki broj meštana dobro poznaje ovu porodicu.

- On je drug od mog sina Đorđa i družili su se kao deca, a druže se i dan danas. Dobar je dečko i ne mogu da kažem ništa loše za njega. Uvek je pristojan i uvek se javi. On je mog sina zvao isto da ide u rijaliti, samo što je Đorđe malo eksplozivniji od njega kao osoba i onda on kaže bolje da ne ide tamo, jer ne bi mogao da pređe preko nekih stvari – započeo je za "Blic" gospodin koji drži piljaru u centru Ugrinovaca, a onda progovorio i o roditeljima aktuelnog učesnika "Elite".

- Viđam roditelje svaki dan i majku i oca Sašu, to su kulturni i porodični ljudi, a Marko je isto porodičan i iz fine porodice. Upoznat sam sa celom pričom koja se trenutno tamo iznosi o nasilju, ali sa punim pravom kažem da to nije istina. Nisam sa roditeljima razgovarao na tu temu, već se samo pozdravimo kad kupuju ovde kod mene.

"Sanja ga je uništila, roditeljima je teško"

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Jedan meštanin Ugrinovaca za celu situaciju okrivio je njegovu bivšu izabranicu Sanju.

- Viđao sam ga par puta sa Sanjom, a prvi put mu se nisam javio zbog nje, posle toga na bazenu kad smo se sreli on mi se lepo javio. Dečko je prva liga. Sanju ne volim nikako zato što je promiskuitetna i to znaju celi Ugrinovci, jer je dokazano i to je tako. Istina je da radila u Švajcarskoj i ovde kako se ponašala, pa ne ide. Dolazila je kod roditelja njegovih i imali su okej odnos. Nije istina to za oca tako on kaže, ali verovatno se to desilo, ali mu je on oprostio. Za njegovo ponašanje je kriva Sanja, on je mnogo dobar momak, ne izlazi i to mogu da pričaju celi Ugrinovci. Ona ga je uništila, roditeljima je mnogo teško i slažem se sa njegovom mamom koja je rekla da je svaka bolja od Sanje i ona ne postoji bez Marka, ona je zlo zla, kraj – rekao je žestoko komšija.

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