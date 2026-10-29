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Nenad Macanković Bebica nedavno je verio svoju rijaliti devojku Teodoru, a u razgovoru za medije otkriva sve o sukobu sa roditeljima i bivšom ženom zbog Miljane Kulić, aktuelnim učesnicima "Elite 10" i svom povratku u Šimanovce.

Na početku je otkrio da li mu nedostaje rijaliti.

- Nije da mi nedostaje, ali neki put se iznerviram kad gledam i kad vidim šta rade i na koji način učestvuju tamo. A kako smo mi učestvovali tamo, koliko smo bili skreni u svemu,iznervira me to i onda poželim da budem u tom trenutku tamo da se svađam. Ponekad mi dođe da se svađam s televizorom, ali ne može da mi odgovori. Baš nam je nedostajao ovaj odmor, jer ja sam tamo bio pet sezona maltene zaredom, tako da mi baš prija sad ovaj odmor što nisam unutra, kaže a na pitanje šta bi rekao na poziv da ponovo uđe, odgovara:

- Nikad se ne zna.

O odnosu sa Teodorom

Njegova ljubav sa Teodorom Delić je propraćena negodovanjem njene porodice, ali Nenad Macanović Bebica kaže da ni njegovi roditelji nisu oduševljeni izborom.

1/6 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen, ATA images

- Pa isto je otprilike i sa moje i sa njene strane. Negde smo mi to odvojili i uspešno balansiramo za sad. Ona ide kod svojih, ja kod svojih. Problem između odnosa sa njenom majkom i sa mojom majkom, sa njenom porodicom, sa mojom to je ostalo isto kao što je bilo. Ništa se promenilo nije, kaže i otkriva šta se njegovim roditeljima ne dopada u vezi Teodore.

- Stvari koje su se dešavale tamo unutra. Oni to negde ne mogu da prihvate, kao što njeni ne mogu da prihvate neke stvari što sam ja radio. Nadam ono da će vremenom to sve da dođe negde na svoje. Ni ja ni Teodora nismo se negde sa porodicama susretali da se to negde sredi, stabilizuje, ali mislim da treba vremena. Baš mnogo toga se izdešavalo između nas ove sezone. I onako mislim da je ona nama bila i najteža sezona i najgore stvari smo radili jedno drugom, trebaće vremena za sve. I dobro je sad što smo napolju i mogu da isprate šta mi radimo napolju, kako živimo, na koji način provodimo vreme i da li imamo neke rasprave, da li njoj odgovara, kad je sa mnom u vezi, da li meni odgovara kad sam sa njom, tako da mislim da će biti mnogo lakše sad kad smo napolju negde da se to izbalansira.

Teodora je priznala da joj pišu momci. Ona uspešno odoleva za sada.

- Normalno je da pišu i meni i njoj. Nisam ljubomoran zato što su to stvari koje ne mogu direktno da utiču na nas, jer znam da nju to ne zanima, a ako je zanima, ja to osetim. Mesec dana skoro nismo bili zajedno kad smo bili napolju i apsolutno se ništa nije desilo. Za tih mesec dana ona je mogla negde da nastavi i dalje i da se dopisuje i verovatno ne bi došli ni do tog pomirenja da joj ne znači. Meni lično je to dosta pomoglo u mojoj glavi da sredim i ceo naš odnos i to šta ona želi zapravo, da li želi da se pomirimo, da li je to njena želja ili je bila ona navika što su svi negde pričali, ili je to emocija o kojoj mi pričamo non-stop da postoji između nas iako se smatraju da nismo normalni.

Nenad priznaje da je posesivan.

- Jesam a da menjam, to je nemoguće. Mislim da je to karakterna osobina koja ne može da se promeni. Volim da sam u centru pažnje i onda kad nisam, lupam kad gleda na telefonu nešto, a ja se kao osetim zapostavljeno i onda pravim dramu tu oko telefona.

Ipak kao etiketa uz njegovo ime uvek ide da je bio sa Miljanom Kulić, pa je otkrio da li mu to smeta.

- Kad se sve to desilo, to me je pogađalo. Veliki je to teret, kad vučeš nešto iz prošlosti. Nisam bio sa nekim doktorom nauka, nego nekim ko je okarakterisan kao nenormalan. I naš sam početak cele te veze je bio najveći problem to i ona da savlada u glavi, da sam ja bio sa njom i što je svima bilo nelogično i svi su me gledali k'o ludaka, čim možeš da budeš sa njom. Mislim da sam to prevazišao, Teodora i ja smo skoro tri godine u vezi. Mislim da tek sad funkcionišemo baš onako kako treba da funkcionišemo u vezi.

Sa Marijom završio na sudu

Majka Miljane Kulić, Marija optužila je Bebicu da joj duguje 11.800 evra zbog čega su završili na sudu. Taj problem još uvek nije rešen među njima.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Ma taj dug ne postoji. Ja sam to pričao hiljadu puta. Mi smo na sudu i dalje. To se ne rešava, to me stvarno ne zanima. Ja sam o tome pričao hiljadu puta. Oni to provlače. Idu moji advokati, ja nema potrebe da idem. Ja sam ono kad sam trebao da idem, išao. Objavićemo javno tu presudu.

Sa druge strane Bebicu ne prihvata Teodorina porodica.

- Nije mi prijatno, ali ne više zbog mene, više mi je zbog Teodore. To je ozbiljan teret i na njoj pritisak da izbalansira sa njenom majkom. . Ali odlično balansiramo sve, ona i provodi mnogo više vremena tamo sa njima i čuju se, njihov odnos funkcioniše. Što se mene tiče, ja sam joj rek'o hiljadu puta, imala je pravo da kaže šta god žena i na toj finalnoj večeri isto. Ja mislim da su to neke stvari koje su se desile između nas, da će jako teško ona da oprosti. Ne verujem da će, ali mislim da će u nekom trenutku zbog Teodore da pređe preko toga da bi mogli da funkcionišemo normalno.

Nenad je prokomentarisao i aktuelne učesnike Elite 10, koju prati koliko mu vreme dozvoljava.

- Filip Ca mi je uvek zanimljiv. Ima sposobnost manipulacije, što je jako zanimljiva tamo. Te njegove igre, priče i taj način kako on funkcioniše u rijalitiju, to je ono što je meni najzanimljivije. Ne pričam sad o odnosu Aneli i njega kao veze. I dok je bio sa Majom i sa Aleksandrom, kada se, sve što se dešavalo, Lana Jovanović, Sanja, Grujić, tako da meni je to sve bilo zanimljivo, kaže i objašnjava zašto nije za njegovu vezu sa Aneli.

- Pa ja nisam neko ko podržava te veze u rijalitiju, posebno kad vidim da su isključivo zbog rijalitija, znaš. Ena i Peja kada su u pitanju, kad su rekli da ih podržavam, ja sam rekao da ih ne podržavam, ali da vidim emociju između njih i da ne verujem da će u rijalitiju bili, a da će napolju nastaviti. Tada su mene osuđivali kako njih guram u vezu.. A sad, u ovim ne vidim apsolutno nijednu emociju, niti vidim da je bilo ko nekako iskren u svemu što radi unutra. Osim, mogu da kažem sigurno Janjuša da se negde možda zaljubio u Sandru i mogu da kažem za Filipa. Mislim da je zaljubljen u Aneli. Za Aneli sam rekao hiljadu puta da mislim da je osoba koja se uopšte ne zaljubljuje i koja nema uopšte razvijenu tu emociju.

Kada su bivši rijaliti učesnici u pitanju, javnost i dalje intrigiraju Maja i Asmin.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

- Ne zanima me šta se dešava, ali vidim da ih nema nešto po novinama. Nema nešto da se dešava između njih da je nešto neki haos, cirkus, osim ono kad je bilo ono šoferšajbnom, ali verovatno da funkcionišu. Pa evo, ako su pokazali sad, ako nema nešto, znači izgleda stvarno postoji nešto između njih da su se vezali, da su se zaljubili. Mada ja nisam neko baš ko veruje od samog početka u to. Opet mislim da Maja i Filip Car su negde Maja i Filip Car da je neprevaziđena i nepreboljiva ljubav. Tako da videli smo i to prošle sezone kako je, kako se sve to odvijalo da je non-stop slala te neke poruke Filipu dok je on bio napolju.

Filip Đukić, njegov bivši cimer, često je na tapetu zbog veza u koje uleće.

- Pokazao je negde svoje pravo lice i ono da je jedan običan folirant. I ja to tvrdim i dan danas. Sve što radi unutra radi čisto zbog rijalitija, zbog neke priče apsolutno sa svima, od druženja do tih njegovih veza, kombinacija kako god da nazovemo. Tako da mislim da nije iskren i mislim da mu je najbitnija ta neka priča u rijalitiju i dešavanje oko njega, al' da on nema tu neku odgovornost, tako da jako neodgovoran i jedan ozbiljan folirant. To sam rekao i uvek ću stajati iza toga, kaže Bebica koji i sa njim ima suđenje, na kojem su se nedavno i sreli.

- Pa da, za ono što je bio onaj cirkus kad sam ga udario, to smo imali sad neko suđenje, pa sam ga video eto skoro. Sad ćemo da vidimo kad će se završiti - dodao je.

O svađi sa porodicom

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica ispao iz Elite 9 Foto: Kurir



- Mi funkcionišemo najnormalnije. Sad nam je slava uskoro, trideset prvog, tako da maltene sad se svaki dan i vidimo. Nikad nisam bio izbačen. Svađu jesmo imali to kad sam bio sa Miljanom još, to je pre ulaska u petu sezonu i oko ulaska mog u rijaliti i napuštanja Farme. Inače, posle nije bilo nikakve ni rasprave ni svađe, apsolutno ništa. Generalno sa porodicom i sa mojom bivšom ženom nemam problema otkada sam završio taj odnos sa Miljanom. To vezano za decu kad je bilo da meni brane, da ja ne viđam decu i sve ostalo, tako da kad sam završio taj odnos sa Miljanom, to je sve završeno i od tad nemamo nijedan problem.

Otkrio od čega danas zarađuje.

- Pa imamo ovo što radimo tu oko kanala, tu smo na YouTube-u negde aktivni, da kažemo. Sad ćemo biti malo aktivniji pošto je Teodora imala tu neku intervenciju, pa sad je oporavak oko toga. Mi smo novi, ali videćemo. Nadamo se da ćemo imati za nas onako dovoljno koliko nam treba. Imamo mi, naravno, i druge stvari neke koje radimo, ali uglavnom jedan deo prihoda će nam biti YouTube.

Anđela je gora od 90 odsto žena

O Anđeli Đuričić nema reči hvale.

- Bio sam ja sa njom u dve sezone. Ona je jedna od osoba koja mene iziritira svaki put kad ustane da komentariše, baš zbog toga što ona sebe predstavlja tamo nekom Paraskevom, a ja tvrdim da je od devedeset posto devojaka gora tamo koje su u rijalitiju. I ta njena nadobudnost i to njeno ponašanje .Ne verujem ni u raskid sa Gastozom. Ne verujem čak ni da je priča da bi ušao, nego čisto da bi njoj olakšalo to neko učešće jel' ako napravi nešto što se sad vrti negde sa Karićem kao, pa bilo sa Filipom Carem. I mada ja navijam za Đukića i Anđelu, to sam rekao na samom početku. Ona će da padne na njega, kaže Nenad koji ističe da Teza posle Milice nema šanse da bude u fokusu rijalitija po ljubavi.

On je progovorio i o svmo odnosu danas sa decom i planovima za venčanje sa Teodorom.

- Sa decom sada provodim dosta vremena. Teodora je sa njima i Teodoru obožavaju, posebno Mateja. Ova mlađa kćerka non-stop pita za nju i super smo stvarno kad god. Kad god imamo vremena zajedno da budemo, zajedno smo svi. Znaju da je Teodora moja drugarica i ona je njihova drugarica, ali već su veliki. Već oni shvataju sve tako da nisu one male. Minja ima dvanaest, Mateja deset godina, tako da sve znaju, ali eto, uglavnom tako je predstavljena kao moja drugarica - rekao je.

Kurir.rs/Blic