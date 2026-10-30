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U rijalitiju „Elita“, takmičarka Aleksandra Jakšić otkrila je nepoznate detalje o ulasku Milana Popova, sina poznate folk pevačice Stoje Novaković, u rijaliti. Prema njenim rečima, pevačica je pokušala da odgovori svog sina od učešća nudeći mu finansijsku nadoknadu samo da odustane od ulaska.

Tokom razgovora sa ostalim učesnicima, Aleksandra Jakšić je pred kamerama otkrila šta je Stoja rekla svom sinu neposredno pred njegov ulazak na imanje.

- Rekla Stoja pred ulazak Milanu: 'Koliko para da ti dam da ne ideš?' - otkrila je Aleksandra Jakšić.

U razgovor se uključio i učesnik Terza, koji je prokomentarisao Stojinu reakciju i njen odnos sa sinom.

- Poznaje ga, zna kakav je - konstatovao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

"Nije mi on centar sveta, poslednja sam saznala"

Podsetimo, Stoja se samo jednom oglasila, nakon što je njen sin ušao u "Elitu", a njena izjava tada sve je iznenadila.

– Pamet u glavu, samo sam mu to rekla. Neka se pokaže kako zna i ume. On je čovek koji ima blizu 40 godina i troje dece. Tako da ja kao majka mogu samo da mu poželim da bude živ i zdrav. A sve ostalo, Bože moj, kako se predstavi, tako će i biti – ispričala je Stoja.

Ona je naglasila da ne planira da provodi vreme pored ekrana prateći dešavanja u Šimanovcima.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

– Nisam ni saznala odmah da je ušao. Bila sam poslednja koja je saznala, ako verujete. Nemam vremena da gledam, niti želim da pratim. Meni on nije jedini centar sveta. Imam ja i njegovu decu, svoje unuke i svoj život. Čovek koji ima skoro 40 godina mora sam da vidi šta će i kako će i da se snađe – poručila je pevačica.

Na pitanje da li mu je bilo šta zabranila pred ulazak u rijaliti, Stoja je objasnila da odraslom čoveku sa bogatim životnim iskustvom niko ne može naređivati.