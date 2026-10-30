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Anđela Đuričić i Filip Car našli su se oči u oči u radio programu "Tračoteka" gde su bez zadrške govorili o detaljima svog sukoba koji nedeljama traju, ali su se osvrnuli i na odnos sa Aneli Ahmić.

Car je priznao da je Anđelu koristio u svrhu rijaliti igre, osim toga, ovom prilikom se i javno izvinio Nenadu Marinkoviću Gastozu, ali i Aneli i njenoj porodici zbog svih ranijih uvreda.

S obzirom na to da je Car prišao Anđeli sinoć, navodno u poušaju da izvuče njenu reakciju, ona je prvo dala svoj sud o tome:

- Nisam dala apsolutno nikakvu reakciju, a on je hteo da napravi da jeste. Čim je on došao automatski sam se okrenula na drugu stranu. Smorila sam se jer sa gledala u jednu tačku i gledala, a po meni je doprineo samo negativnu energiju. On je pokušao da me iskoristi da bi Aneli izljubomorisala, ali ne vidim ni da je ona dala reakciju - rekla je Anđela.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Anđela Đuričić Foto: Printscreen Pink

"Koristio sam Anđelu u svrhu rijalitija"

Nakon Anđelinih reči, Filip Car je priznao da je to što ona govori tačno, kao i da ju je svesno koristio u rijaliti svrhe.

- Složiću se s njom da sam igrao sinoć rijaliti i koristio nju u svrhu istog. Smatram da moj postupak nije bio korektan, mada ja apsolutno imam pravo da uradim šta god želim. Da li sam ja tražio njenu reakciju ili nečiju drugu, to je treća priča. Nisam ispao korektan prema Aneli, a prema Anđeli nemam ni šta da budem korektan jer mi nismo više drugari - rekao je Car.

Kada je reč o njegovom odnosu sa Aneli, naglasio je da među njima nema emotivnog pomirenja:

- Nije došlo do pomirenja u ljubavnom smislu. Prišao sam joj sinoć, video sam da nije dobro zdravstveno i da je razočarana u stvari koje ja radim. Ja jednostavno kad istupim, umem da napravim neke stvari iz inata koje su loše po mene i moje partnerke.

Car se izvinio Gastozu

Filip Car je, takođe, izrazio kajanje zbog svega izgovorenog, ali je uputio i javno izvinjenje Aneli, njenoj porodici, kao i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Foto: Printscreen Instagram

- Blam me, jer je ovo totalno jedna druga priča, nisam to želeo. Ovim putem želim da se izvinim i Aneli i njenoj porodici na uvredama koje sam izrekao - rekao je Car.

Na pitanje voditelja da li će uputiti izvinjenje i Gastozu, Car je odgovorio:

- Gastoz je meni izvređao majku, pa šta je zaslužio? Izvinjavam se i njemu i njoj jer sam izrekao ružne stvari - poručio je Filip Car.

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