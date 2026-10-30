MILICA MITROVIĆ SAOPŠTILA ŠTA ĆE SE VEČERAS DESITI NA PINKU! Za par sati haos - vandredno!
Petak veče u "Eliti" rezervisano je za emisiju "Pitanja novinara", a osim toga, produkcija je spremila još zanimljivosti za takmičare, ali i gledaoce kraj malih ekrana.
Kako je Velika šefica Milica Mitrović najavila, večeras će se u "Eliti" održati i vanredno ubacivanje!
Rijaliti program će početi sa emitovanjem u 23 časova, kada ćete na Pink televiziji moći da pratite ko stiže na velelepno imanje u Šimanovcima.
Program će voditi Ana Radulović, koja se vratila iz Italije nakon kraćeg odmora.
Šta se sprema zadrugarima, ostaje da vidimo za nekoliko sati.
Željko Mitrović podelio otkaze
Podsetimo, Željko Mitrović je juče saopštio da je imao najteži dan u životu, jer je morao da raspusti ceo Teatar Odeon.
Osim toga, najavio je da će morati da da još oko 1.000 otkaza svojim zaposlenima.
- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko Mitrović.