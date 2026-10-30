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Petak veče u "Eliti" rezervisano je za emisiju "Pitanja novinara", a osim toga, produkcija je spremila još zanimljivosti za takmičare, ali i gledaoce kraj malih ekrana.

Kako je Velika šefica Milica Mitrović najavila, večeras će se u "Eliti" održati i vanredno ubacivanje!

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Rijaliti program će početi sa emitovanjem u 23 časova, kada ćete na Pink televiziji moći da pratite ko stiže na velelepno imanje u Šimanovcima.

Program će voditi Ana Radulović, koja se vratila iz Italije nakon kraćeg odmora.

Šta se sprema zadrugarima, ostaje da vidimo za nekoliko sati.

Željko Mitrović podelio otkaze

Podsetimo, Željko Mitrović je juče saopštio da je imao najteži dan u životu, jer je morao da raspusti ceo Teatar Odeon.

Osim toga, najavio je da će morati da da još oko 1.000 otkaza svojim zaposlenima.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic