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Sukob bivših partnera Sanje Grujić i Marka Stefanovića u poslednje vreme je pod lupom domaće javnosti, a tenzija između ne prestaje. S obzirom na to da su u svoje rasprave umešali i porodice, Sanjina mama je rešila da se oglasi, te je tom prilikom žestoko odbrusila bivšem zetu.

Nakon niza uvreda, svađa i iznošenja prljavog veša u etar, Sanjina mama se oglasila na Instagram profilu svoje ćerke i podelila fotografiju na kojoj Marko pozira u odelu Sanjinog oca i na taj način demantovala navode koji se pominju u Beloj kući u Šimanovcima:

- Marko Stefanović u odelu Sanjinog tate kog sada naziva alkoholičarem i ludakom - pisalo je na Sanjinom storiju.

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, ona se tu nije zaustavila, već je nastavila sa objavljivanjem dokaza kako bi pokazala da je Marko živeo u njihovom domu i služio se njihovim stvarima, iako on danima pred kamerama tvrdi suprotno:

Uz fotografije iz njihovog doma, na profilu je podelila još jednu poruku:

- Takođe, Marko kod Sanjine mame kod koje kako kaže nije živeo. I pitajte ga u čijim košuljama je bio na ovim slikama i u emisijama - pisalo je jasno u objavi.

Nakon što su u javnost dospele fotografije i poruke koje dovode u pitanje izjave Marka Stefanovića, ostaje da se vidi kako će on reagovati na potez Sanjine majke. Da li će pokušati da dodatno obrazloži svoje postupke ili će promeniti odnos prema Sanji i njenoj porodici, pokazaće njegovi naredni koraci.

Inače, ovako su oni nekad izgledali zajedno:

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

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