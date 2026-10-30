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Učesnica Elite 10, Mirjana Zuzija, izazvala je šok i među cimerima i među gledaocima rijalitija kada je nedavno progovorila o svojoj prošlosti.

Bez ustezanja je pred milionskim auditorijumom priznala da ima tarifu, a zatim je otkrila i koja cifra je u pitanju.

Bez ustezanja Mirjana je pred milionskim auditorijumom priznala da ima tarifu, a zatim je otkrila i koja cifra je u pitanju. Foto: Printscreen

- Izgledam mekano, ali me je vaspitao otac koji je stradao u ratu i kod mene nema zaj**ancije - kazala je Mirjana, pa dodala:

- Ne treba nam škola, pare se zarađuju. Nema džabe ni kod stare babe. Ako me nešto poslovno pitate, morate da platete odgovor. Moja satnica nije 100 evra, nego 1.000 - govorila je Mirjana Zuzija.

Car se izvinio Gastozu

Inače, Anđela Đuričić i Filip Car našli su se oči u oči u radio programu "Tračoteka" gde su bez zadrške govorili o detaljima svog sukoba koji nedeljama traju, ali su se osvrnuli i na odnos sa Aneli Ahmić.

Car je priznao da je Anđelu koristio u svrhu rijaliti igre, osim toga, ovom prilikom se i javno izvinio Nenadu Marinkoviću Gastozu, ali i Aneli i njenoj porodici zbog svih ranijih uvreda.

Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

S obzirom na to da je Car prišao Anđeli sinoć, navodno u poušaju da izvuče njenu reakciju, ona je prvo dala svoj sud o tome:

- Nisam dala apsolutno nikakvu reakciju, a on je hteo da napravi da jeste. Čim je on došao automatski sam se okrenula na drugu stranu. Smorila sam se jer sa gledala u jednu tačku i gledala, a po meni je doprineo samo negativnu energiju. On je pokušao da me iskoristi da bi Aneli izljubomorisala, ali ne vidim ni da je ona dala reakciju - rekla je Anđela.

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25:08
20261024-STARS-EP632-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV