"SATNICA MI JE 1000 EVRA" Učesnica Elite 10 ostavila sve u šoku: "Morate da mi platite"
Učesnica Elite 10, Mirjana Zuzija, izazvala je šok i među cimerima i među gledaocima rijalitija kada je nedavno progovorila o svojoj prošlosti.
Bez ustezanja je pred milionskim auditorijumom priznala da ima tarifu, a zatim je otkrila i koja cifra je u pitanju.
- Izgledam mekano, ali me je vaspitao otac koji je stradao u ratu i kod mene nema zaj**ancije - kazala je Mirjana, pa dodala:
- Ne treba nam škola, pare se zarađuju. Nema džabe ni kod stare babe. Ako me nešto poslovno pitate, morate da platete odgovor. Moja satnica nije 100 evra, nego 1.000 - govorila je Mirjana Zuzija.
Car se izvinio Gastozu
Inače, Anđela Đuričić i Filip Car našli su se oči u oči u radio programu "Tračoteka" gde su bez zadrške govorili o detaljima svog sukoba koji nedeljama traju, ali su se osvrnuli i na odnos sa Aneli Ahmić.
Car je priznao da je Anđelu koristio u svrhu rijaliti igre, osim toga, ovom prilikom se i javno izvinio Nenadu Marinkoviću Gastozu, ali i Aneli i njenoj porodici zbog svih ranijih uvreda.
S obzirom na to da je Car prišao Anđeli sinoć, navodno u poušaju da izvuče njenu reakciju, ona je prvo dala svoj sud o tome:
- Nisam dala apsolutno nikakvu reakciju, a on je hteo da napravi da jeste. Čim je on došao automatski sam se okrenula na drugu stranu. Smorila sam se jer sa gledala u jednu tačku i gledala, a po meni je doprineo samo negativnu energiju. On je pokušao da me iskoristi da bi Aneli izljubomorisala, ali ne vidim ni da je ona dala reakciju - rekla je Anđela.