Slušaj vest

Nakon što je Nenad Macanović Bebica izjavio da spor sa Marijom Kulićzbog duga od 10.000 evra još uvek traje, Marija se oglasila i oštro demantovala njegove tvrdnje. Tom prilikom otkrila je da bi izvršitelji uskoro trebalo da započnu postupak prodaje imovine.

Osim o sukobu sa Bebicom, Marija je govorila i o aktuelnim dešavanjima u "Eliti 10", a nije krila ni svoje mišljenje o tome ko ima najveće šanse da odnese pobedu u rijalitiju.

- Pročitala sam intervju koji je skraćeni davao, pa hoću da demantujem i kažem šta treba o njemu da se zna da ne bih svima posebno odgovarala na Instagramu. Suđenje za 10.000 evra koje sam ga tužila završeno je u junu 2026. godine u Nišu, presuđeno je u moju korist i u julu je presuda postala pravnosnažna i izvršna. Pošto neće dobrovoljno da vrati novac, predmet je preuzeo izvršitelj Miloš u Beogradu. On nema novca na računima, niti vozilo na svoje ime (Porše koji slika nije njegov), pa se ide na popis imovine - rekla je ona za "Blic", pa nastavila:

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

- Nema ništa na svoje ime jer svi znaju da je prevarant, a porodica je ranije vraćala njegove dugove. Sud ima pravo da zatraži od Pinka podatke na koji žiro račun mu se uplaćuje novac.

Ona je prokomentarisala i Nenadov odnos sa svojim ocem.

- On je prvoklasni lažov i sve što zine laže. Sa ocem nije govorio dok je bio u Nišu sa Miljanom.

O Caru i Miljani

Marija se osvnula i na to što je Filip Car nominovao Miljanu zato što je pričala loše o njegovoj ćerki.

- Ništa ona loše nije pričala o njegovom detetu, nego mu je rekla: "Napravio si dete onoj koju si nazivao Bujanovačkom mesarkom i vređao na najgore moguće načine - rekla je ona, pa prokomentarisala Miljanino učešće u rijalitiju.

- Loše se ponaša samo kada pije alkohol na žurkama. Napunila je 33 godine i alkohol joj uopšte nije potreban.

Marija je istakla i da bi rado prihvatila poziv za Elitu 10.

- Ušla bih kada bi me pozvali, uz uslov kao i do sada – da zbog svojih godina ne budem u istoj sobi sa njima.

Dodala je da bi joj prijalo da na neko vreme uđe u rijaliti.

- Prijao bi mi odmor od tri meseca uz kafu, a zaradim i preko YouTube-a. Volela bih da uđem zbog Miljane jer mi je odvratno kada žena pije alkohol.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

Ona kaže da ukoliko bi ušla, prvo bi se obračunala sa Filipom Carem.

- Njemu bih prvom rekla sve što mi je pričao i poveravao se, jer je nasilnik i agresivac koji priča lovačke priče.

"Anđela će zasluženo da pobedi"

Govoreći o aktuelnostima u Eliti 10, otkrila je da Anđelu Đuričić vidi kao pobednicu:

- Ako Anđela nastavi ovako, zasluženo će pobediti, mada smatram da je raskid sa Gastozom lažiran radi sakupljanja podrške fanova. Volela bih da uđe Maja, ona mi se izvinila porukom za uvrede na Miljanin račun i sada se dopisujemo. Maja bi pokazala da li je i dalje zaljubljena u Cara. Ja mislim da jeste, ali Car nije čovek ni za jednu ženu jer ne zna da poštuje žene niti da voli - rekla je ona za pomenuti medij.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

BONUS video: