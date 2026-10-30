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Laura Prgomet i Slađa Poršelina Lazić zasele su u radiju, gde su se dotakle Stefana Karića i bez zadrške iznele svoje mišljenje o njemu. Njih dve nisu štedele reči, već su tokom razgovora iznele niz oštrih kritika na njegov račun.

- Ja njemu nikad nisam udarala na ovu devojku za koju mu svi pričaju (Šavija). Ja ne znam da on nešto ima para, a po svemu sudeći nema ni m*da jer se suprodstavlja ženama - rekla je Laura.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

- On je u osmici bio drugačiji. Moj konflikt je sa njim krenuo kad je rekao da se Anđeli zgadio Car jer je imao s*ks sa Slađom i Laurom. Šta smo mi ako se posle nas zgadi muškarac nekoj ribi? Što me je onda Gastoz zvao da se vidimo kad je bio na Zlatiboru? - govorila je Slađa.

- On mene stalno provlači na anketama, a ja jednom iskomentarišem njegovu vezu. On očekuje da za njega niko ništa neće reći. Ispada da imam kvarnu nameru. Ja ne mislim da bi on bio sa mnom jer voli devojke koje su fine ili se prave fine kao što je i on, a ja neću da se pretvaram da sam nešto što nisam. Ne bih ni ja bilo sa nekim ko se folira, a priča se da se napolju javlja devojkama od prijatelja. Ne smatram da je on nešto preterano veran - rekla je Laura.

"Ima psihičke probleme"

1/4 Vidi galeriju Slađa Poršelina Lazić i Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink

- Da li ja njega da pitam što ne priča sa Šijanom i zašto se naljutio na njega? Ja ću da ga pitam. Oni su bili braća. Zašto Karić sad šeta i ne može da spava? Ima psihičke probleme, mnogo je nabrijan, iritantan je. Njemu su potrebni lekovi za spavanje jer u njemu nešto tinja. Njemu je bivša devojka našla poruke i raskinula sa njim. Karić vara svoje devojke, dopisuje se i ima dva telefona - nastavila je Poršelina.

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