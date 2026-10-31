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Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza ponovo su privukli pažnju svojim ponašanjem, a čini se da između njih iz dana u dan vlada sve prisnija atmosfera.

Njih dvoje očigledno nisu mogli da odole jedno drugom, pa su tako ispred Bele kuće započeli zanimljivo međusobno zadirkivanje, tokom kojeg nisu skidali osmehe sa lica. Dobacivali su jedno drugom, razmenjivali simpatične opaske i sve vreme pokazivali koliko im prija zajedničko društvo.

Njihovo raspoloženje nije prošlo nezapaženo, budući da su oboje delovali veoma opušteno i raspoloženo, kao da uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno. Peckanje i šale koje su razmenjivali dodatno su podgrejali priče o njihovoj sve većoj bliskosti, a njihova međusobna energija jasno je pokazivala da im pažnja onog drugog i te kako prija.

Iako za sada sve ostaje na simpatičnom zadirkivanju i osmesima, mnogi bi rekli da se između Glorije i Terze polako rađa nešto više od običnog druženja. Njihovo ponašanje iz dana u dan sve više intrigira, pa ostaje da se vidi da li će simpatije koje su sve očiglednije prerasti u nešto konkretnije ili će nastaviti da se igraju rečima i međusobno provociraju pred ostalim učesnicima.

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