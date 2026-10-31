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Maja Marković juče je postala nova učesnica ''Elite 10'', a već danas našla se u centru pažnje zbog emotivnog trenutka koji nije promakao cimerima.

Uroš je pokušao da je oraspoloži i bude uz nju dok su je savladavale emocije, a Maja nije krila koliko joj je u tom trenutku potrebna podrška.

Uprkos tome što je tek stigla u Belu kuću, Maja je već pokazala da joj privikavanje na novo okruženje neće biti nimalo lako.

Uroš je dao sve od sebe da joj pruži utehu, a njegov gest pokazao je da među cimerima ipak postoje oni koji su spremni da pruže ruku podrške onda kada je najpotrebnije. Ostaje da vidimo da li će Maja uspeti da prevaziđe ovaj emotivni trenutak i pronađe svoje mesto među učesnicima Elite 10.

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