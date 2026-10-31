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Bivša rijaliti učesnica Teodora Delić, nakon pomirenja sa Nenadom Macanovićem Bebicom, danas obeležava Svetog Luku, a tim povodom je na društvenim mrežama podelila fotografije iz svog doma i pokazala kako izgleda slavska atmosfera.

Teodora se potrudila da slavsku trpezu pripremi u skladu sa običajima, a u prvom planu našao se tradicionalni slavski kolač ukrašen verskim motivima od testa.

Pored njega su slavska sveća, ukrašena šarenim cvetnim aranžmanom, kao i slavsko žito dekorisano orasima u obliku krsta.

Teodora Delić pokazala trpezu za Svetog Luku Foto: Printscreen Instagram

Na trpezi su se našli i crveno vino i elegantne čaše, a Teodora je ovim prizorima pokazala kako u svom domu neguje pravoslavne običaje i tradiciju.

O odnosu sa Bebicom

Inače, Teodora se nedavno osvrnula i na turbulencije u ljubavnom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, sa kojim je nakon raskida ponovo uplovila u vezu. Iako priznaje da i dalje ima osećaj kao da su već u braku, ne krije da je pomisao na to da bi Bebica zaista mogao da je zaprosi pomalo plaši.

- Mi već kao da smo u braku. Mi smo već tri godine zajedno i to već tako deluje i to me plaši - otvorilaje dušu ona, koja se posebno pribojava momenta kada bi je on zaprosio:

- Ne znam šta da kažem na to. Fazon, imaćemo dva gosta na svadbi. Nisam razmišljala o tome. Negde opet neću da mi se izjalovi... Sad nam je okej, sad nam je dobro. Ako nam ne bude dobro, pričaćemo o tome. Nije nam bilo dobro i, završićemo, ako ne budemo mogli da prevaziđemo neke stvari.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

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