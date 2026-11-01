Slušaj vest

Produkcija je pobednici "Elite 9" u potpunosti isplatila ugovoreni honorar, što je i sama Stanija Dobrojević nedavno potvrdila, a njen bivši partner Asmin Durdžić svojevremeno je otrkio koliko je tačno novca uzela.

Tom prilikom, Stanija je istakla da je prilično zadovoljna kako ju je produkcija tretirala, te da je dobila najveći honorar u istoriji rijaliti formata.

Prisetite se kako je izgledala uoči pobede:

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Ona se tom prilikom obratila pratiocima i javnosti sledećim rečima:

- Imala sam cilj da udjem i pobedim! I uspela sam iako to niko nije mogao da mi garantuje. I da pošto me svi pitate, isplaćena sam lepo ispoštovana i dobila sam najlepši honorar u istoriji rijalitija. Posle odmora vraćam se poslu, emisijama, otvaranju Elite 10, kampanjama i još mnogim novim stvarima... Vidim da nekima već mnogo nedostajem. Falim jel da? A moja podrška? Oni su najsrećniji da me gledaju baš ovde gde jesam sa svojom porodicom u svom miru uz more sunce i najlepši island slow life. Sve je baš kako treba da bude - napisala je Stanija.

Osim pobedničke nagrade od vrtoglavih 100.000 evra, kružile su spekulacije da joj je ugovorena cifra za honorar bila ogromna.

Asmin: Uzela je 400.000 evra

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Potom je i Asmin Durdžić tada izneo tvrdnje da je Stanijin honorar iznosio čak 400.000 evra, optužujući nju i drugoplasiranu Aneli Ahmić tokom njihovih sukoba:

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi - rekao je Asmin, prenosi Blic.

BONUS video: