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Po izlasku iz "Elite 9", veza Maje MarinkovićAsmina Durdžića počela je da se razvija. Tako se par odlučio na zajednički život, ali i na poslovne poduhvate, a sada imaju lep povod za slavlje.   

Kako su i sami  podelili na svojim društvenim mrežama, Maja i Asmin danas proslavljaju sedam meseci veze koja je počela u rijalitiju, kada niko nije verovao u njihovu ljubav. Međutim, nakon meseci provedenih van Bele kuće, oni su pokazali da im odnos cveta, a sudeći po njihovim objavama na mrežama, postali su nerazdvojni.

Asmin se na svom Instagram nalogu oglasio emotivnom objavom ispunjenom zajedničkim fotografijama:

Asmin Durdžić i Maja Marinković slave sedam meseci veze
Asmin Durdžić i Maja Marinković slave sedam meseci veze Foto: Printscreen Instagram

- Srećno nam 7 meseci - stajalo je kao opis objave.

Podsetimo, par je nedavno otkrio da već imaju niz zajedničkih planova, kao i da sadane razmišljaju o povratku u rijaliti.

Zajednički biznis u Lincu

Maja je svojevremeno otkrila da pokreću biznis u Lincu, dok je Asmin nedavno, dok je odgovarao na komentare ljudi na Instagramu, otkrio da se u Linc sele zajedno, nakon Majinog oporavka od operacije zadnjice.

- Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno. Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 evra od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu - napisao je on nedavno na svom storiju.

Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durđić odlučili su da nakon rijalitija napuste gradsku gužvu i otputuju na zasluženi odmor. Foto: Printscreen, Kurir

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20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV