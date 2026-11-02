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Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na svom Instagram profilu, i to u trenutku dok njen nekadašnji partner Filip Car boravi u rijalitiju „Elita 10“. Iako je trenutno najviše posvećena odgajanju njihove ćerkice Leone, Aleksandra je ovoga puta podelila poruku koja je mnoge zaintrigirala i pokrenula brojne spekulacije o njenom emotivnom stanju.

Naime, Nikolićeva je na Instagram storiju objavila citat snažne poruke: „Posle svega što si prošla ne očekuj od sebe da budeš ista kao pre“, uz setnu muziku u pozadini.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

Ove reči odmah su privukle pažnju njenih pratilaca, koji su počeli da nagađaju da li se objava odnosi na turbulentan odnos sa ocem njenog deteta i sve ono kroz šta je prošla u prethodnom periodu. Iako Aleksandra nije otkrila kome je poruka namenjena, mnogi su njen potez protumačili kao svojevrsnu poruku o ličnim promenama, bolnim iskustvima i novom početku.

"Nije mi mesto u rijalitiju, ja sam majka"

Podsetimo, nakon što je njen bivši partner Filip Car ušao u "Elitu 10", Aleksandra Nikolić se nije oglašavala u medijima, ali je nedavno u razgovoru sa svojim pratiocima otkrila zašto više nije deo rijaliti formata i kako danas izgleda njen život.

Aleksandra je istakla da su joj se prioriteti u potpunosti promenili od kada se ostvarila u ulozi majke.

"Meni nije mesto u rijalitiju, jer ja sam majka i imam ćerkicu koja je centar mog sveta. Ona je u vrtiću sad, ustale smo u osam. Kad sam je odvela, trčala sam da se sredim i uključim ovde. Mislim da mi rijaliti nije trebao, ali to je očigledno bio neki moj put", započela je Aleksandra.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aleksandra Nikolić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Petar Aleksić

Otkrila je i koliko joj je prijalo to što se na šest meseci potpuno povukla iz javnog života.

"Nije me bilo šest meseci i sklonila sam se jer sam želela malo mira i baš mi je prijalo. Hvala na pitanju, dobro sam i hvala na lepim komentarima. Svašta se nešto izdešavalo za sve ovo vreme, ali neke stvari ne mogu da podelim. Drugačije gledam na život i tek sam sad shvatila prave vrednosti, znam šta mi treba a šta ne", ispričala je Nikolićeva.

Na pitanje publike o novoj sezoni rijalitija, kratko je poručila da je to ne zanima.

"Ne interesuje me stvarno", poručila je, a potom naglasila da sebe više ne vidi u tom okruženju: "Ja sada vodim potpuno drugačiji život i ne bih mogla sebe da zamislim tamo sa takvim ljudima, nema šanse."

Dotakla se i estetskih korekcija, te iznela svoj stav o filerima i botoksu: "Pitate me da li sam radila nešto na licu, ali ja tu ništa ne bih čačkala. Mislim da je najveća greška kod mladih devojaka, pa i kod mene, što stavljaju filere u lice. Okej mi je botoks, ali fileri apsolutna greška i jedno veliko ne! Ja sam dobro, sve je u najboljem redu i vrhunski mi je. Pronašla sam neki mir u sebi i to je to, to je najvažnije", objasnila je.