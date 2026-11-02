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Starleta Maja Marinković podelila je sa pratiocima na Instagramu fotografiju iz restorana i pokazala kakav je obrok odabrala, a njen izbor hrane privukao je pažnju.

Na njenom tanjiru našao se komad hleba sa lososom, poširanim jajima i sirom.

Maja Marinković Foto: Printcreen Instagram

Iako je poznata po tome što vodi računa o izgledu i često ističe svoju vitku figuru, Maja očigledno ne odustaje ni od nešto kaloričnijih zalogaja, punih proteina.

Ona je u restoranu uživala u obroku u društvu partnera Asmina Durdžića, koji je, sudeći po fotografiji, za sebe naručio jaja.

Marinkovićeva je tako pokazala da njen jelovnik nije uvek sastavljen od salata i laganih obroka, već da sebi zna da priušti konkretne obroke u kojima uživa.

Porlsavili sedam meseci veze

Podsećanja radi, kako su i sami podelili na svojim društvenim mrežama, Maja i Asmin su juče proslavali sedam meseci veze koja je počela u rijalitiju, kada niko nije verovao u njihovu ljubav. Međutim, nakon meseci provedenih van Bele kuće, oni su pokazali da im odnos cveta, a sudeći po njihovim objavama na mrežama, postali su nerazdvojni.

Asmin se na svom Instagram nalogu oglasio emotivnom objavom ispunjenom zajedničkim fotografijama:

Asmin Durdžić i Maja Marinković slave sedam meseci veze Foto: Printscreen Instagram

- Srećno nam 7 meseci - stajalo je kao opis objave.

Inače, par je nedavno otkrio da već imaju niz zajedničkih planova, kao i da sada ne razmišljaju o povratku u rijaliti.

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