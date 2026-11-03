"ONA IMA FETIŠ DA PRIJATELJICAMA SKIDA MOMKE" Zauvek puklo prijateljstvo Glorije i Laure: Džaba joj lepota, ukanalila se, a spasa nema...
- Glorija Jelovac i Laura Prgomet ponovo su u sukobu nakon pomirenja, a Glorija tvrdi da Laura ima 'fetiš' da prijateljicama skida momke.
- Spor je izbio zbog Terze, sa kojim se Glorija ljubila i razmenjivala nežnosti, iako Laura to nije očekivala od svoje drugarice.
Glorija Jelovac i Laura Prgomet nakon što su se pomirile, ponovo su došle do sukoba.
Glorija je ispričala šta je najviše nervira do drugarice i koji je njen najveći problem u odnosu sa prijateljicama.
"Ima fetiš da prijateljicama skida momke"
Učesnica Elite se cimerima požalila na Lauru i to što se ljubila sa Terzom.
- Laura ima fetiš da prijateljicama skida momke, a mislim da je to bolesno. Meni je žalosno što je devojka najlepša u kući, a takve stvari radi i dozvoljava sebi. Ona je došla do faze da sa njom niko ne želi ni da ima s*ks. Ja dok nisam rekla da sam zaljubljena nije joj bio interesantan, a sad se ljubi sa njim. Vidim kako vrckaju oko njega. Sva sreća pa nisam imala nešto više sa njim. Ja da sam neko g*vno terala bih inat i mogla bih da pričam i da se zezam, ali nisam - govorila je Glorija.
"Džabe joj je lepota"
- Njoj je džaba lepota. Ona ne zna da koristi svoj potencijal. Kad je žena nedostižna bore se za to. Ona se ukanalila i nema joj spasa. Nju ni Duvan, ni Sava ne mogu da operu. Ona ovako nije loša, ali ne znam što to radi - dodala je Maja Marković.
- Kako nije loša kad to radi? Ajde kad to radi Slađi koju ne poznaje... Žalosno je jer je ona bila i sa mojim bratom, ovde mi spominje brata, tata, familiju, pa to je užas - nastavila je Glorija.
Muvanje sa Terzom
Podsetimo, od kako je bivši verenik Glorije Jelovac diskvalifikovan iz rijlitija, ona je prodovodila vreme sa Terzom, a došlo je čak i do poljupc. Iako nisu ozvaničili vezu, razmenjivali su nežnosti i pričali javno o svom odnosu.
Laura je njena drugarica iz spoljnjeg sveta, te nije očekivala da će biti intimna sa njenim partnerom.