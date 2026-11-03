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Borislav Terzić Terza već danima provodi vreme sa Glorijom Jelovac, sa kojom je umalo ušao u vezu.

Javno je priznao simpatije prema njoj, a pao je i prvi poljubac.

Pao poljubac

Iako nisu javno priznali vezu, već nekoliko dana se nisu razdvajali. To ga nije sprečilo da usred bela dana poljubi njenu drugaricu Lauru Prgomet.

Laura je otkrila da je započela dijetu, a onda je flertovala sa Terzom.

- Ja ne radim ništa na silu - rekao je Terza.

- Do izolacije ste se družili aktivno - dodala je Laura.

- Ne mogu ništa na silu da radim - rekao je Terza.

- Znači ja sam ostala tvoja prva ljubav - rekla je Laura.

"Ima fetiš da prijateljicama skida momke"

Glorija je nakon ovog dešavanja javno govorila o Lauri i priznala koliko se razočarala u nju.

Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Laura ima fetiš da prijateljicama skida momke, a mislim da je to bolesno. Meni je žalosno što je devojka najlepša u kući, a takve stvari radi i dozvoljava sebi. Ona je došla do faze da sa njom niko ne želi ni da ima s*ks. Ja dok nisam rekla da sam zaljubljena nije joj bio interesantan, a sad se ljubi sa njim. Vidim kako vrckaju oko njega. Sva sreća pa nisam imala nešto više sa njim. Ja da sam neko g*vno terala bih inat i mogla bih da pričam i da se zezam, ali nisam - govorila je Glorija.

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18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV