Pao poljubac

"Ima fetiš da prijateljicama skida momke"

- Laura ima fetiš da prijateljicama skida momke, a mislim da je to bolesno. Meni je žalosno što je devojka najlepša u kući, a takve stvari radi i dozvoljava sebi. Ona je došla do faze da sa njom niko ne želi ni da ima s*ks. Ja dok nisam rekla da sam zaljubljena nije joj bio interesantan, a sad se ljubi sa njim. Vidim kako vrckaju oko njega. Sva sreća pa nisam imala nešto više sa njim. Ja da sam neko g*vno terala bih inat i mogla bih da pričam i da se zezam, ali nisam - govorila je Glorija.