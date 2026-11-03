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Maja Marinković i Asmin Durdžić danas su proveli vreme u društvu trudne Anite Stanojlović i njenog verenika Luke Vujovića, a njihov susret iznenadio je mnoge i brzo privukao pažnju javnosti.

Dok Aneli Ahmić u „Eliti 10“ prolazi kroz turbulentan period, Asmin je povukao potez koji je mnogima zapao za oko – našao se u društvu njenog bivšeg verenika Luke Vujovića. Zajedničko druženje dodatno je privuklo pažnju zbog prisustva Maje i Anite, a fotografije i snimci susreta izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić danas su se susreli sa trudnom Anitom Stanojlović i njenim verenikom Lukom Vujovićem, što je iznenadilo mnoge. Foto: Printsceeen, Printscreen YouTube

O odnosima između bivših partnera i dešavanjima u „Eliti 10“ ne prestaje da se polemiše, a ovaj susret uneo je novu temu za komentarisanje među pratiocima rijalitija.

Maja i Asmin prave zajednički biznis u Lincu

Maja je svojevremeno otkrila da pokreću biznis u Lincu, dok je Asmin nedavno, dok je odgovarao na komentare ljudi na Instagramu, otkrio da se u Linc sele zajedno, nakon Majinog oporavka od operacije zadnjice.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

- Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno. Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 evra od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu - napisao je on nedavno na svom storiju.