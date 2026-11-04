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Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara nedeljama unazad ne prestaje da intrigira javnost zbog svakodnevnih turbulencija i sukoba. Iako se Aneli javno zaklela i obećala da se više neće miriti sa Filipom zbog teških uvreda koje je izrekao na račun nje i njene porodice, to obećanje je pogazila.

Naime, par je svoje pomirenje ozvaničio intimnim odnosom u rehabu, nakon čega su nastavili vezu kao da se ništa nije dogodilo. Povodom ovog neočekivanog obrta oglasila se Anelina majka, poznatija kao Grofica, koja nije mogla da sakrije zgroženost i razočaranje postupkom svoje kćerke.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

„Imam da kažem samo užas! Počupala bih joj sad kosu s glave, on bolje da odmah posluša svoju sestru i skloni se od nje jer je običan igrač. Naravno da sam povređena što mu prelazi preko uvreda“, poručila je vidno potresena Grofica.

Ostaje da se vidi da li će ove oštre reči majke uticati na Aneli Ahmić ili će nastaviti da vodi odnos s Filipom Carem po svom nahođenju.

Anelino izlaganje u Beloj kući i Filipova reakcija

Nakon novog preokreta i prekida odnosa, Aneli je u Beloj kući obelodanila da je za nju ljubavna priča sa Filipom definitivno završena. Iznevši šta ju je povredilo, javno se izvinila svojoj porodici:

„Ovo za Zvekija je moja nemoć. Ja ne volim Janjuša. Iznervirao me je. Rekao mi je da sam prljavuša, to je najgora uvreda za ženu. Poljubio se sa devojkom u usta, ovo je za mene završena priča. Izvinjavam se mojoj porodici. Izvinjavam se mom bratu koji je priča sa ovim čovekom“.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Marko Karović

Sa druge strane, Filip Car je poručio Sanji i Urošu da više ne želi da sluša o njoj:

„Nemojte mi je više pominjati“.

Time je Car stavio do znanja da je sa Aneli raskrstio za sva vremena.