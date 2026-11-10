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Tokom emisije "Izbor potrčka" u rijalitiju "Elita" došlo je do žestokog verbalnog okršaja kada je Marko Janjušević Janjuš najstrašnije izvređao cimerku Bebi Dol, a u raspravu se odmah umešala i Sanja Grujić.

Bebi Dol prokomentarisala je nominacije i tom prilikom se osvrnula na cimerku:

„Nije mi bila namera da unakazim bilo koga. Ja sam u prvoj rečenici pokušala da kažem da njena osetljivost dolazi o nekom ranijem utisku o njoj da je to lepa odvažna devojka, mediteranskog tipa. Ima kalup”.

Na pitanje kakva je ona osoba, Bebi Dol je bez zadrške iznela svoje mišljenje o Anđeli i njenom okruženju:

„Ona je dobra osoba. Nemam utisak da je iskrena. Anđela, pod jedan, prvih mesec dana intriga sa Carem i nije se povukla na vreme i ostala dostojanstvena. Pod dva, bila je ta neslana šala koja mi se nije dopala. To društvo Jasenka, Burek, Janjuš. U to društvo je upala bez puno razmišljanja”.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

"Glumataš ovde, a 12 godina piješ po dragstorima"

Pominjanje njegovog imena i društva razbesnelo je Janjuša, koji je odmah skočio i sasuo salvu teških uvreda na račun pevačice:

„Kakvo društvo ti spominješ? Pričaj ti malo o sebi, narkomanko i alkoholičarko. Dvanaest godina piješ po dragstorima na Vračaru. Mašeš tim rukama. Ti, alkoholičarka, došla si da nekome ovde glumataš. M*š tamo, stoko. Dosta sam ja bio dobar prema vama”.

Kada je videla napad na Bebi Dol, u raspravu se umešala Sanja Grujić kako bi stala u njenu zaštitu, nakon čega je sukob eskalirao u potpuni haos.

„Koji si ti košarkaš?” – pitala je Sanja. „Kao i košarkašku loptu” – dodala je Sanja na konotaciju da ju je nosio na k...