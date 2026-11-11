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Sanju Grujić i Marka Stefanovića prati buran odnos, a mnogi detalji iz njihove veze izašli su na videlo. Sada su se susreli oči u oči u radio-emisiji "Amnezija". S obzirom na to da se na imanju u Šimanovcima spekuliše o mogućem pomirenju, rešili su da otvoreno progovore o svemu.

- Da li ste nekad planirali porodicu? - pitao je Janjuš.

- Da, iako je Marko slagao kad je ušao - rekla je Sanja.

- Jesmo, planirali smo - dodao je Marko.

- Čuli ste da nam je tema danas "Pomirenja", da li možete da budete deo ove teme? - pitao je Stefan.

- Zbog onoga juče da - rekao je Marko.

- Ne u perterskom smislu nego da se ne svađamo - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

"Vidi se želja za pomirenjem"

- Kako god i šta god meni se povraća od samog sebe što sam izgovarao neke stvari. Sanja je jutros plakala dok je pričala o meni i to mi je rekla Slađa. Nervira me Sanja što nije iskrena kad su emisije jer se sa strane vidi želja za pomirenjem. Ovaj prostor nas spaja. Mi smo imali svađe, ali imamo i jako lepe uspomene. Pre šest dana je trebalo da nam bude četiri godine i iz tih razloga je Sanja tužna ovih dana. Ide i njen rođendan i zajedno smo ga slavili ovde. Mi smo izgovorili strašne stvari. Pre svega ću da se izvinim svojoj porodici, a onda ću da se izvinim i njenoj. To su nedužni ljudi koji ispaštaju zbog nas. Ako sam bio muškarac dok sam je vređao biću muškarac i sad i reći ću da se izvinjavam njenoj porodici. Meni ništa njena porodica nije uradila kao što ni moja nije njoj. Mi smo sve sami stvorili, a njena porodica jeste bila prva ruka kad smo izašli odavde. Mislim da nas dvoje treba da popričamo o našem odnosu sa strane. Da li će da se desi ili neće zavisi od nas. Ja sam sad bio iskren - govorio je Marko.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

"Mi smo trajali duže nego neki brakovi"

- Ja sam Marku postavila pitanje u svađi sa Terzom jer je to njegov drug. Njemu je mesec dana odgovaralo da me svi napadaju, a onda se dogovorilo čudo. Meni se mota samo pitanje njega i mene jer smo mi trajali duže nego neki brakovi. Marko kad me je izdao bilo je samo kad me je prevario i ostavio, a za druge stvari me nije izdao jer zna sve o meni. Ja sam na žurku došla sa mojom drugaricom Slavicom koja mi je drugarica od 13. godine. Krenule smo da joj ja pokažem imanje, a ona se nikad nije slikala jer je normalac. Ona je meni rekla: "Eno Marka", a ja sam se skamenila i rekla sam joj da idemo brzo pošto znam da on može da ima burne reakcije, a nemiri mi nisu bili potrebni. Naišao je Bora, ja sam sa svima korektna. Mene je vozio "safe driver" do kuće, rekla sam pogrešnu adresu i u pet sam bila kod kuće, a u 10 ujutru sa simpatijom na doručku. Ja sam četiri godine bila sa nekim 24 sata i mene ne poznaju mama i tata koliko ja Marka. Znala sam da niko neće ovde da bude ni sa kim, isto da koliko god da sam lepo pričala da će iskazati mržnju. Ja sam mislila da Marko više nikad neće da ulazi u rijaliti jer znam da ga je pogodilo jer je izneo svoju porodičnu priču - govorila je Sanja.

- Mi smo se čuli i ona je znala - dodao je Marko.

- Da li imaš potrebu da kažeš stvari za koje si se pokajala? - pitao je Stefan.

- Ako je Marko meni ispričao, a ja ponovila, zašto bih žalila? - dodala je ona.

- Deluje kao da si ga navukla da ti se izvini - rekao je Janjuš.

- Ja sam se pre svega izvinio mojoj porodici, a ne njenoj - rekao je Marko.

- Ja se ne kajem više ni za šta i više ne mogu da se branim od tuđih laži - dodala je Sanja.

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