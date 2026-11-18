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Pevačica Stoja Novaković do sada nije govorila o učešću njenog sina Milana Popova u "Eliti 10", a sada mu je poslala pismo koje je on pročitao pred svim ukućanima.

Ona se obratila svom jedincu i dala mu smernice za njegovo dalje ponašanje u rijalitiju, a pmenula je i da brine o njegovoj deci.

- Pozdrav za sve učesnike. Sine, tebi jedan veliki pozdrav, ovo smo ti spremili tvoja Milica i ja. Imaš mnogo ljubavi od dece i majke, uvek ćemo biti uz tebe. Sve što ti treba zovi mene, sve sam tvoje obaveze preuzela na sebe. Brinem o tvojoj deci, ništa im ne fali. Nemaš pravo da budeš tužan da tvoja deca slušaju gluposti - poručila je Stoja.

Dala mu savete

Pevačica se tu nije zaustavila, već je nastavila da mu deli savete i otvoreno govorila o odlukama koje, prema njenom mišljenju, treba da ostavi iza sebe. Naglasila je da će uvek imati njenu podršku, ali da i sam mora da pokaže spremnost da promeni stvari koje mu ne donose dobro.

1/6 Vidi galeriju Stoja Novaković i sin Milan Popov Foto: Printscreen, Antonio Anhel/ATA Images, Kurir, printscreen srbija_showbizz

- Bavi se sobom, imaj svoj cilj i gledaj svoju decu. Ima tu dobrih ljudi, druži se. Kad izađeš, čeka te neka druga priča. Loše odluke i loši izbori moraju da se promene. Ja imam snage da se izborim, ali potrebna je i tvoja odluka za to. Hoću da što više učestvuješ. Ne trči ni za kim, ne divi se nikome, veseli se. Voli te tvoja majka i tvoja deca - napisala je Stoja.

Njena poruka izazvala je komentare i među ostalim učesnicima, pa se ubrzo nakon čitanja pisma razvila rasprava. Rada je tom prilikom zatražila da je više ne povezuju sa Milanom, a zatim iznela i svoje viđenje njegovog ponašanja.

Rada se povukla iz priče

- On je upao u depresiju zbog Uroša - rekla je Rada.

Uroš Stanić je na to kratko odgovorio da su njih dvojica samo drugari, dok je Rada ponovila da ne želi da je više uvlače u tu priču.

U raspravu se potom uključio i Trifko, koji je Radu isprovocirao komentarom:

- Mrš u kokošinjac nazad.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon što je saslušao šta mu je majka poručila, oglasio se i Milan, ali njegov odgovor nije bio naročito opširan. Ipak, jedna njegova rečenica privukla je pažnju prisutnih.

- Ja imam dve bivše žene, nisu mi ostavile decu - rekao je Popov.

Porodični odnosi

Podsetimo, Milan je ranije govorio o svom odrastanju, majčinom životnom putu i porodičnim odnosima. Tom prilikom istakao je da je Stoja mnogo toga izgradila sama, počevši od veoma skromnih uslova.

- Moja majka je bukvalno počela od velike nule i od te nule danas je izgradila imperiju. Sama, bez ičije pomoći. Pokušali smo da živimo u Australiji, pokušaš, vidiš. Moj otac nije živ od moje treće godine. Majka živi sa Igorom Milanovićem, divan jedan gospodin i to je to, 23 godine su zajedno, odlično. Sad ima tri unuka. Imam ćerku 21 godinu, sina 19 i jednu još od četiri godine. Razveden sam, ali imam vezu, ja se nadam da će da potraje - ispričao je ranije Milan.

Milan Popov Foto: Printscreen Pink

Stojino pismo tako je otvorilo brojne teme među učesnicima „Elite“, a ostaje da se vidi da li će Milan poslušati majčine savete i promeniti ponašanje tokom nastavka rijaliti takmičenja.