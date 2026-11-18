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Za porodicu Janjušević 18. novembar nosi posebnu težinu. Na današnji dan rođendan bi proslavio Mihailo Janjušević, rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, koji je tragično preminuo krajem decembra 2023. godine.

Da je živ, danas bi napunio 31 godinu, a bol zbog njegovog preranog odlaska ne jenjava.

Tim povodom oglasio se i njegov drugi brat, Boris Janjušević, koji je na svom Instagram profilu podelio bratovljevu fotografiju, uz emotivnu rođendansku čestitku koja je rastužila mnoge.

Boris Janjušević posvetio objavu pokojnom bratu Mihailu Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan, Mile moj - napisao je Boris, uz nekoliko emotikona slomljenog srca i sklopljenih ruku.

Podsetimo, Mihailo je bio najmlađi od braće Janjušević. Njegova smrt potresla je porodicu, a posebno Janjuša, koji je za njegov odlazak saznao dok je boravio u rijalitiju. Mihailo je preminuo 25. decembra 2023. godine, u 27. godini života.

1/6 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Privatna Arhiva, Nikola Andjic, Nemanja Nikolić, printscreen/društvene mreže, Kurir, Instagram

Janjuš je u više navrata javno govorio o odnosu sa pokojnim bratom, njihovom odrastanju i ogromnoj ljubavi koju je osećao prema njemu. U potresnoj ispovesti za Pink.rs prisetio se trenutka kada je Mihailo došao na svet, otkrivši da mu je upravo taj dan zauvek ostao urezan u sećanje.

- Pamtim dan kada se rodio, imao sam 10 godina, moj mlađi brat 8. Tog dana sam bio u Beogradu na rođendanu kod moje sestre od tetke, istog dana su rođeni, tad mi je tetka rekla da sam dobio brata. Ta slika mi je svaki dan u glavi. Bio je jako nemiran, druge je to nerviralo, ja sam bio oduševljen. Od tog dana počinjem da ga volim najviše. Pamtim svaki dan njegovog odrastanja sa nama, pamtim prvu reč koju je izgovorio, sve pamtim, sve - govorio je Janjuš.

Nije krio ni koliko ga je pogodio trenutak kada je saznao da je izgubio najmlađeg brata, ističući da mu je to bio jedan od najtežih dana u životu.

- To je najgori dan mog života, čak možda i gori od dana kada sam mu kupovao kovčeg. Užas. Svaki deo našeg detinjstva mi je prolazio kroz glavu, svaka slika, sve - ispričao je Marko.

Foto: Printskrin/Instagram

Posebno potresne bile su i njegove reči o žaljenju što sa Mihailom nije provodio više vremena, kao i o ljubavi koju je prema njemu osećao.

- Jedino se kajem što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život, kada odrasteš svako ode na svoju stranu, pogotovo ja koji sam imao drugu porodicu. Ne kajem se jer nisam mogao da mu pomognem, znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kada je bio mali, kada sam ga grlio i ljubio da se mami žalio da ne može da izdrži koliko ga gnjavim. Mnogo sam ga voleo, mnogo. On je bio moje sve - govorio je Janjušević.