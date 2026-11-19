Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović i njen partner Luka Vujović postali su roditelji devojčice Aleksije, a ponosni tata pobrinuo se da prvi dolazak naslednice u porodični dom bude za pamćenje. Luka je svojoj partnerki i ćerkici priredio iznenađenje kao iz bajke, a svaki kutak stana bio je pažljivo dekorisan kako bi malenu Aleksiju dočekali u najlepšoj mogućoj atmosferi.

Već na ulazu u stan, ispod pločice sa prezimenima "Vujović Stanojlović", Anitu i bebu sačekao je poseban prizor – veliki plakat sa ilustracijom mede u roze balonu i natpisom: "Aleksija, dobrodošla kući", uz datum njenog rođenja, 12. novembar 2026. godine.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen Instagram

Po ulasku u stan, Anita nije mogla da sakrije oduševljenje. Sa osmehom na licu uživala je u zagrljajima dobrodošlice, dok je Luka, obučen u crni duks i tamnu trenerku, ponosno posmatrao prizor koji je pripremio za svoje dve devojke.

Roze bajka, baloni i plišani medvedići na svakom koraku

Dnevna soba pretvorena je u pravu malu bajku, a čitav prostor bio je u znaku roze, bele i zlatne boje. Plafon su krasili brojni baloni, dok su pod ispunjavali buketi roze balona ukrašeni mašnama. Posebno mesto zauzeli su pletena kolevka na drvenom postolju i plišani medvedići, koji su dodatno upotpunili bajkovitu dekoraciju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/6 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović i njen partner Luka Vujović postali su roditelji devojčice Aleksije, a ponosni tata pobrinuo se da prvi dolazak naslednice u porodični dom bude za pamćenje Foto: Printscreen

Pažnju je privukla i raskošna jelka u roze tonovima, sa velikom mašnom na vrhu, dok je na televizoru bila ispisana poruka na engleskom jeziku: :Dobrodošla, naša devojčice". Odmah pored nalazio se i pano sa fotografijom i podacima malene Aleksije Vujović.

Luka je vodio računa i o najsitnijim detaljima, pa je poseban kutak bio posvećen slatkišima. Na stolu su se našle krofnice sa roze glazurom i leptirićima, kejk-popsi ukrašeni satenskim mašnama, staklena činija puna maršmeloua, ali i brojni pokloni namenjeni novorođenoj devojčici.

Ni spavaća soba nije ostala bez posebnog iznenađenja

Romantična atmosfera nastavila se i u spavaćoj sobi, koju je Luka takođe pažljivo pripremio za prve zajedničke trenutke sa ćerkicom. Krevet su krasile latice roze ruža, pored kojih su se nalazili buket cveća i gnezdo za bebu. U uglu sobe već je bio spreman krevetac sa baldahinom, dok su roze baloni sa dugim trakama dodatno naglašavali svečani ambijent.

Ponosna mama nije krila koliko ju je ovaj gest raznežio, pa je prizore iz porodičnog doma podelila sa pratiocima na Instagramu, uz emotikone roze srca. Po svemu sudeći, Luka se potrudio da povratak iz porodilišta za Anitu i njihovu naslednicu pretvori u uspomenu koju će dugo pamtiti.