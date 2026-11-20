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Nakon što su se tokom „Pitanja gledalaca“ ponovo pokrenule spekulacije o odnosu Sandre Obradović i oca Luke Vujovića Baje, ali i umešanosti Marka Janjuševića Janjuša u čitavu priču, oglasila se Milena Kačavenda, koja je bez zadrške iznela svoje mišljenje i iznela niz činjenica koje bi mogle ponovo da uzburkaju javnost.

Naime, Sandra je demantovala da je ranije na Instagramu komentarisala njen odnos sa Vanjom Živić, dok je, govoreći o skupocenim poklonima koje je dobijala od Baje, istakla da joj se jednostavno moglo da vozi njegov automobil i nosi vredne stvari.

"Postoje svedoci"

Međutim, Kačavenda na čitavu situaciju gleda drugačije.

- Janjuš je poznat kao pronicljiv i mudar, pa se pokazalo da sam za Vanju sve bila u pravu, zato ju je i šutnuo - rekla je Milena.

Kačavenda se potom osvrnula na Sandrine tvrdnje da nikakvi dokazi o njenom odnosu sa Bajom ne postoje, podsetivši je na situacije iz prethodne sezone, ali i na razgovore kojima je, kako tvrdi, lično prisustvovala.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Sandra Obradović Foto: Printscreen Pink, Kurir, Printscreen

- Podsetiću Sandru da ima svedoka koji su sa nama sedeli kada joj je Baja zamerio šta je kupila da obuče. Nisam znala da je Baja stilista! - rekla je Milena, a potom se dotakla Sandrinog objašnjenje da je skupocene stvari koristila jer joj se moglo, pa otvorila pitanje maseratija, porodičnog sata i ostalih detalja:

- Moglo joj se da vozi maserati i da nosi njegov porodični sat koji je Luki oduzeo. Drugarice jesu tada podrezivale krila, bar ja i Matea, i to u inat Aneli, jer smo znale da Baja navija za Sandru kao snajku - rekla je Milena.

Ipak, Kačavenda ističe da su se njene sumnje dodatno pojačale kada se priča nastavila i nakon završetka rijalitija, te je navela nekoliko detalja za koje smatra da zahtevaju objašnjenje.

"Otkud njene patike u Ciriju?"

- Međutim, kada se napolju nastavilo, sve ono sa maseratijem, kešom, Švajcarcima, čega se nije setila da prikriva, kao i njegovi besomučni razgovori sa njenom majkom, sumnja je postojala i bila je osnovana da tu nešto ima - rekla je Milena.

Za sam kraj, Milena je Sandri uputila nekoliko direktnih pitanja, ostavljajući joj prostor da objasni detalje koji su, prema njenim rečima, ostali nerazjašnjeni.

Foto: Printscreen

- Zašto ne priča zašto se Baja naprasno razveo? Zašto ne objasni otkud njene patike u Cirihu? Da je podsetim da se u sina zaklela da nikada nije bila na Zlatiboru. Zašto se Baja ne oglasi da me demantuje? Kada se zaljubila u Jaška tačno? Podsetite je na izjave sa mog Instagrama, šta je govorila kada je saznala za odnos mene i Jaška – poručila je Kačavenda.

Kurir.rs/Pink.rs