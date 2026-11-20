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Laura Prgomet i Glorija Jelovac došle su u radio "Tračoteku" kod Miljane Kulić i Dače Virijevića, te su ih stavile jednu prekoputa druge da komuniciraju.

- Ne znam kako da se obratim, pošto mi nemamo komunikaciju - navela je Prgomet.

- Laura zašto imaš potrebu kad se meni neko sviđa da se mešaš u to, ja se tebi ne mešam, ti se meni mešaš u sve živo - rekla je Glorija.

- Ovo je gomila s*anja, neću da odgovorim na ovo, mi nismo ni bile prijateljice, kako si ti postupala prema meni. Ja se ne mogu umešati negde gde mi se to ne dozvoli - rekla je Laura.

- Ne slažem se, vidim da pričaš s nekim, imaš simpatije, ja ne prilazim tom - rekla je Glorija.

- Nije to poštovanje prema meni, ako ja pričam s Terzom, to ne znači ništa - rekla je Prgomet.

- Je l' ti se sviđa Terza? - pitala je Glorija.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ne u ljubavnom smislu, gotivan mi je ovako. Šta si ti meni radila s Urošem kad je Filip u pitanju - rekla je Laura.

- Kako nisi radila kad si se ljubila sa Terzom? - pitala je Glorija.

- To je bilo na njegovu inicijativu. Mene boli uvo na ovaj odnos s tobom, ne želim se svađati. Ti imaš agresivan pristup, ja sam agresivna. Što ti ne pitaš Terzu? - rekla je Laura.

- Što ti prilaziš mom dečku? - pitala je Glorija.

- Laura, da li si mi poslala poljubac za stolom - pitao je Terza i uleteo u radio.

1/7 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen, Prinstcreen

- Ti mene sve vreme gledaš za stolom i smeškaš se. Budite vi zajedno i ti i Glorija i Aneli i Car, meni to sve odgovara - rekla je Laura.

- Ona je nezadovoljna jer ne dobija pažnju od osobe s kojom j eintimna i sad bi svima htela pokvariti sve - rekla je Glorija.

Kurir.rs/Pink.rs