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Majka učesnice „Elite“ Sanje Grujić, Danijela Daca Maričić, oglasila se za medije i bez zadrške progovorila o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, odnosu svoje ćerke sa bivšim partnerom Markom Stefanovićem, ali i žestokim sukobima koje Sanja vodi sa Borislavom Terzićem Terzom.

Danijela je najpre stavila tačku na sva nagađanja o mogućnosti da se Sanja i Marko ponovo pomire. Kako je jasno poručila, od obnavljanja njihove ljubavne veze nema ništa.

- Što se pomirenja tiče, do toga neće doći. Nema šanse - bila je izričita Danijela.

Prokomentarisala je i Markovu izjavu da nju neće vređati tokom novogodišnjih poseta, a njena reakcija bila je veoma oštra. Smatra da je Stefanović već izgovorio sve što je imao i da nema potrebe da bilo šta dodatno komentariše.

- Šta ima više da me vređa? Izvređao me je toliko, valjda me je izvređao koliko je hteo i mogao, nema više šta da kaže - poručila je ona.

1/8 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

"Terza je greška prirode"

Posebno burno bilo je kada se Danijela osvrnula na sukobe svoje ćerke i Borislava Terzića Terze, naročito nakon njegovih pretnji upućenih Sanji. Majka rijaliti učesnice na ovu situaciju odgovorila je ironično, jasno stavljajući do znanja da je njegove reči ne plaše.

- Pošto je Terza zapretio Sanji, šta sada da radimo... Znači, da ne dolazimo za Novu godinu? Jako se plašimo. Hoćete nas braniti? Toliko sam se uplašila da sam se zamislila da li da dođem - ironično je poručila, pa nastavila:

- Jedino neću doći u Šimanovce ako umrem ili se Sanja pomiri sa Markom. Ostalo ne može da me zaplaši.

Danijela se potom nije zaustavila, već je iznela niz uvreda na račun Terze, ne štedeći reči dok je govorila o njegovom ponašanju i sukobima sa njenom ćerkom.

- Šta ću ja sa jadnim Terzom?! Dovoljan je samom sebi. Kazna božja! Rođen je kao kazna božja sebi, svojim roditeljima, svom okruženju. On je jedna obična greška prirode - izjavila je Danijela.

kurir / pink

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18:54 20261122-STARS-EP640-NEDELJA-WEB Izvor: Kurir TV