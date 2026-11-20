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Marko Janjušević Janjuš sedeo je sa Dadom u pušionici i postavljao mu intimna pitanja zbog kojih njemu nije bilo baš najprijatnije.

- Kad su počele da ti rastu stidne dlake? - pitao je Janjuš.

- Da li si lud? Brate, ne znam - smejao se Dado.

- Toga ne možeš da se seti... Kad si osetio da ti se formira k*rac i da je počeo da raste? - pitao je Janjuš.

- Pa ne znam, možda prva godina srednje škole - rekao je Dado.

- Do koje godine ti je rastao penis? To je normalno pitanje kad muškarci pričaju, ja sam baš skoro sa kumom pričao o tim stvarima - govorio je Janjuš.

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