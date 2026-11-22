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Večeras će iz "Elite 10" biti izbačen još jedan takmičar. U subotu su održane nominacije i saznalo se ko je otišao u izolaciju i ko će se boriti za ostanak u Pinkovom rijalitiju.

Prvi koji je poslat u izolaciju jeste Marko Stefanović. njega su izabrali cimeri. Voditeljka Ivana Šopić je potom objavila koga su izglasali Odabrani, koji su na listu za izbacivanje stavili tri takmičarke: Jasenku Cindrić, Miljanu Ristić i Jovanu Kosovac.

Gledaoci su dali svoj sud i oni su u izolaciju kao kandidata za ispadanje poslali. Ivana Šopić je najpre saopštila tri imena koja su došli u opticaj sa najmanjim brojem glasova publike, a onda je i otkrila ko je njihov izbor.

- Ugroženi su Leon, Zuzija i Nikola. Nikola, ti ćeš se u nedelju boriti za opstanak.

1/7 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink, Printscreen

Iako su se među ugroženima našli i Leon i Zuzija, publika je najmanje glasova dala Nikoli, koji se time pridružio Marku Stefanoviću i devojkama koje su nominovali Odabrani.

Tokom protekle subote u "Eliti 10" održano je glasanje u kojem su takmičari birali najnepošteniju osobu u "Eliti 10", a glasali su i gledoci. Paralelno sa zadrugarima, priliku da daju svoj sud imali su i gledaoci putem internet ankete.

Prema glasovima publike prvo mesto i etiketu najnepoštenijeg učesnika poneo je Ivan Marinković, dok se na drugommestu našla Anđela Đuričić. Treća pozicija pripala je Filipu Caru.