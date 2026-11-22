ONI SE BORE ZA OSTANAK U ELITI 10! Čak petoro učesnika nominovano za izbacivanje: Ukućani naveli njega, dok Odabrani čak tri žene
Večeras će iz "Elite 10" biti izbačen još jedan takmičar. U subotu su održane nominacije i saznalo se ko je otišao u izolaciju i ko će se boriti za ostanak u Pinkovom rijalitiju.
Prvi koji je poslat u izolaciju jeste Marko Stefanović. njega su izabrali cimeri. Voditeljka Ivana Šopić je potom objavila koga su izglasali Odabrani, koji su na listu za izbacivanje stavili tri takmičarke: Jasenku Cindrić, Miljanu Ristić i Jovanu Kosovac.
Gledaoci su dali svoj sud i oni su u izolaciju kao kandidata za ispadanje poslali. Ivana Šopić je najpre saopštila tri imena koja su došli u opticaj sa najmanjim brojem glasova publike, a onda je i otkrila ko je njihov izbor.
- Ugroženi su Leon, Zuzija i Nikola. Nikola, ti ćeš se u nedelju boriti za opstanak.
Iako su se među ugroženima našli i Leon i Zuzija, publika je najmanje glasova dala Nikoli, koji se time pridružio Marku Stefanoviću i devojkama koje su nominovali Odabrani.
Tokom protekle subote u "Eliti 10" održano je glasanje u kojem su takmičari birali najnepošteniju osobu u "Eliti 10", a glasali su i gledoci. Paralelno sa zadrugarima, priliku da daju svoj sud imali su i gledaoci putem internet ankete.
Prema glasovima publike prvo mesto i etiketu najnepoštenijeg učesnika poneo je Ivan Marinković, dok se na drugommestu našla Anđela Đuričić. Treća pozicija pripala je Filipu Caru.