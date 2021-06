MINA PROGOVORILA O TUČI SA MAJOM! Priznala da će joj ZAGORČATI ŽIVOT U RIJALITIJU, ima i taktiku: Dovešću je do LUDILA! (VIDEO)

Mina Vrbaški je komentarisala brutalan sukob sa Majom Marinković i priznala da će je dovesti do ludila.

- Što se Filipa tiče, on se sad ponaša onako kako se ponaša, ja nemam snage da se raspravljam sa njim, kad izađem ih više neću gledati. Nemam problem da pričam sa njim, iako mi je nenormalno posle svega. Pustila sam sad tako. On tvrdi da me voli, ali ja mogu da kažem da nemam emocije. Ja sam ovde njegova slaba tačka. Dopustiću sad i gledaocima da vide njegovu dobru stranu, imam neku grižu savest za mnoge stvari. Ja znam da me nenormalno voli. Sanja se ponizila u odnosu sa njim, kao i ja. I ja se pitam u šta sam bila zaljubljena, možda se i ona zaljubila, mislim da više nije svesna ni svog izgleda, ništa - rekla je Mina.

- Maja je devojka koja mene svakodnevno zove ku*vetinom. Meni je te devojke žao, njoj treba stručna pomoći, žao mi je što sam doživela ovo od nje, najviše od svih sam joj prešla preko svih uvreda, mene ceo dan glava boli, ne znam gde je naučila to, izgrebana sam. Namerno sam bila bezobrazna, više nemam toleranciju, u Zadruzi 2,3,4 mi se mešala u vezu. Toliko stvari je meni radila ovde, molila sam je da to ne radi i da mi se ne meša u vezu. Ja ću da je dovedem do ludila, svaki put kad je vidim, ja ću doći do Janjuša. Ali je i Janjuš postao kvaran i bezobrazan, sad je legao kod nje. On sve radi iz sažaljenje, tako je neko i sa mnom bio prošle godine. Ona je psihopata, od nje se ne možeš skloniti! - komentarisala je Mina.