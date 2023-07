"MORAĆU MILJANU DA PRIJAVIM POLICIJI!" Zola zapenio, Kulićka ne prestaje da ga proganja! Ovo kaže o vezi sa Slađom

Nakon izlaska iz Zadruge, Lazar Čolić Zola progovorio je o svom učešću u rijalitiju, kao i o odnosu sa bivšom devojkom, Miljanom Kulić.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Da li je istina da te Miljana stalno zove?

- Prvo me je zvao neki nepoznat broj, pomislio sam da je ona, ali ajde, nemam dokaze za to. Onda je napravila lažan profil i sa njega mi pisala, znam kako ona piše tako da je ona, pitala me da li su mi isplatili honorar i tako te nebuloze. Onda me je zvala sa svog broja, pa kad se ni tada nisam javio, našla je od nekog muškarca telefon i zvala. Ne javljam se, ne treba mi to u životu. Slala mi je i video klipove na njima ima i Bebice, ona snima njega, a on mi namiguje. Luda kuća, šta da kažem.

Da li si planirao da je prijaviš za uznemiravanje?

- Nisam u tom pravcu razmišljao, ali ako pređe granice moraću da je prijavim policiji. Poznato je koliko je spremna da ide daleko, ja stvarno ne čačkam, ne javljam se, ne odgovaram, ovim putem je lepo molim da me više ne zove. Javili su mi da su Miljana i Bebica dolazili u etno selo, to da ona izvidi da li sam tu, a ostala tu dužna pare i onda se pojavi da špijunira.

Jesi li čuo da je raskinula sa Bebicom?

- Čuo sam da ona ulazi opet u rijaliti, ako, želim joj sreću, a da su raskinuli nit znam, nit me zanima pravo da ti kažem. Sreo sam pre neki dan Bebicu, moj drug i ja u kolima i Bebica u Sinišinim kolima pored nas. Znaš šta, meni su ljudi rekli da Bebica privatno nije loš lik, ali sve ovo što trpi... Ne znam.

foto: Printscreen Amidži šou

U kakvim si odnosima sa Ivanom Marinkovićem?

- On i ja smo na početku imali te čarke i ja stojim iza svega što sam rekao. Eto, pre neki dan Ivan i ja smo se čuli, mi smo sada u korektnim odnosima. Drago mi je što sam ga upoznao na pravi način i što se on promenio i krenuo da vodi normalan život. Smatram da glavnu ulogu ima njegova devojka Jelena koja ga je usmerila na pravi put, svaka čast na tome. Video sam da je Željko kod njega i daj Bože da to ostane tako i potraje, lepo je da imaju normalan jedan odnos.

Jesi li se čuo sa Zvezdanom?

- Jesam kada sam tek izašao, još je Anđela tada bila kod njega, nakon toga nisam, snimali su nešto za Tik- Tok, ali nismo ne znam šta komentarisali. On je meni unutra mnogo pomogao kada sam ja pao psihički i hteo da bežim, našao se, prišao sa ljudske strane i on nije loš lik, nema on lošu dušu. Treba da se vidimo ovih dana da sednemo i da se ispričamo.

foto: Ana Paunković, Antonio Ahel/ATAImages

Da li te je iznenadio njegov i Anđelin raskid?

- Ne znam šta da ti kažem, nije me iznenadio, nisam očekivao, ali nisam se ni frapirao kada sam čuo. Ja ne pratim dešavanja uopšte, tako šta mi ko dobaci da se desilo. Sa Zvezdanom se nisam čuo i o tome pričao. Oni znaju šta je najbolje za njih. Ne mogu ni da lažem da kažem kako je to bila svemirska ljubav, pa sad pukla.

Anđele su se odrekli svi prijatelji iz Zadruge, kako to komentarišeš?

- Čuo sam da su Lepi Mića i Ana Spasojević rekli da su zgranuti onim što su videli da je radila. Ja ništa od toga nisam pogledao i ne zanima me. Ko sam ja da joj sudim, ne njoj, bilo kome, kad je moje dvorište puno smeća? Ja nju znam tri godine, da ti kažem, svi mi koji smo ušli unutra ne možemo da budemo 100 posto časni i pošteni. Anđela se jeste zaljubila i zbog toga napravila sve to što je napravila. Mnoge stvari se ne rade i ne treba da se rade. Ona je neko ko je tvrdio da je čista i bezgrešna, a onda kada se desilo sve što se desilo ona se i dalje borila da dokaže kako je i to sve časno i tako se mnogima zamerila. Ne znam, ona je meni draga, nadam se da je dobro i da će naći svoj put.

Kakvo mišljenje imaš o Ani?

- Planiram i sa njom da se čujem, mi smo ostali super. Vidi, kao i Zvezdan, i ona je znala da mi priđe da mi da savet, ja sam se kada je njihova priča bila u pitanju držao po strani. Shvatio sam kada sam sa njom, a kasnije sa Zvezdanom razgovarao, koliko oni sličan pristup imaju ljudima, koliko iste rečenice umeju da izgovore, to je ono što im je zajedničko. Šta je u njihovom odnosu istina, nikad nisam želeo da se u to mešam, oboje su prema meni bili i više nego korektni.

foto: Printscreen

Jesi li mislio da će da se pomire?

- Nisam mislio da će pomirenje da se desi unutra, ali sam bio ubeđen da će napolju da se ispričaju i možda pomire. Jesam, mislio sam to do zadnjeg dana i ne znam ja šta se sada tu dešava. Opet kažem, dragi su mi i ne želim da se petljam u te priče. Kako misle tako treba da rade. Nisam čuo da Ana tuži Zvezdana i nemam komentar na to.

Matora će da se venča sa Anitom, jesi li čestitao bivšoj?

- Jesam, u emisiji kada smo gostovali zajedno. Pa, dobro, živela ljubav. Anita je okej, ne mislim da se ona folira i da sada ovo radi zbog marketinga. Moguće je sve, što da se ne zaljubi u Matoru, pa ona ume da bude veći šmeker od većine muškaraca.

Da li ti je Car rekao nešto o sukobu sa Kristijanom?

- Pomenuo mi nešto, ali nismo o tome pričali. Mislim, rekao mi je da ga ne interesuje ta priča. Čujem se sa njim svaki dan. Ne verujem da Kristijan hoće da se bije sa njim, verovatno hoće da reši verbalno taj sukob, ja i ne znam o čemu je reč.

Kada će svadba njega i Aleksandre?

- Ne znam, razmišljaju o tome. Car je mnogo drugačiji, sazreo je, ima podršku porodice i to mu baš znači, Aleksandru su njegovi zavoleli dosta. Lepo se slažu, on se dosta smirio, ja sam to znao još u rijalitiju da planira da se skrasi. Ako Bog da da dobiju i bebče i super sve.

Šta kažeš za Maju i Bilala, hoće li opstati?

- Ta ljubav je najiskrenija, ja sam to video u rijalitiju, oni su baš pravi primer svega što ljubav čini. Zezam se, ne znam bre, smešna priča. Čuj sada Maja napustila Beograd zbog ljubavi. Treba im žiža, malo marketing, šta im teško da budu zajedno.

foto: Printscreen/Zadruga

Reci nam šta se sa Slađom dešava?

- Bila je kod mene u Beogradu, stvarno sam je kao kraljicu tretirao, uživala je. Opet će da dođe na nekoliko dana, pa ćemo da vidimo. Nismo ozvaničili ništa, opušteno sve, pa kako bude. Mene njeni mnogo vole, ćale, keva, zovu me da idem kod njih, a ja navikao da me tazbina ne voli, pa ne znam kako sad da se ponašam. Šalim se, videćemo, polako, družimo se.

Kurir/Star

Bonus video:

00:17 Evo s kim je Miljana Kulić posle diskvalifikacije