MILJANA ME PSIHIČKI UZNEMIRAVA: Zola potpuno van sebe zbog UHODE bivše devojke, otkrio detalje AGONIJE iz Etno sela!

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola prolazi kroz pakao jer ga bivša devojka Miljana Kulić i njen izabranik Nenad Macanović Bebica uhode.

Zola kaže da je Miljana sa svojim dečkom upala u etno-selo u kom je smešten i napravila haos.

- Ovo je kao horor film. Otvaram oči, kad imam šta i da vidim - Miljanu i Bebicu. Došli su u smeštaj u kom boravim, ali su ih srećom izbacili jer duguju velike pare odranije! Onda krenem taksijem preko Pančevačkog mosta, a kolima uleće Bebica i gleda me popreko kroz prozor. Znači pakao. Ništa im nisam uradio da bi me uhodili - uznemireno priča Zola.

Zola navodi da ga Miljana psihički maltretira i nije mu jasno zbog čega ga prati u stopu.

- Miljana me non-stop zove i piše mi bljuvotine i gluposti. Psihički me maltretira! Gde god da sam u Beogradu i ona je tu! Ne znam kako ne može da shvati da neću nikad više da budem sa njom! Nisam im ništa uradio da bi se ovako ponašali i svetili mi se. Jasno mi je što me Miljana traži, ali što me on prati? Neću da imam kontakt sa njom, želim da prestane da mi se javlja. Sve njene poruke čuvam, pa ako ne prestane da me uznemirava, objaviću ih da svi vide - završava Zola.

Zola kaže da mu je zbog Miljane Kulić veza sa Slađanom Lazić na klimavim nogama.

- Miljana mi pravi komplikacije u vezi. Naravno da se Slađi ne dopada to što me stalno zove i piše mi. Samo mi pravi probleme. Kako ja devojci da objasnim zašto me bivša juri. Pozvao sam Slađu kod mene u Derventu, videćemo da li će pristati - kaže Zola.

