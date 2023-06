SLAĐA USRED EMISIJE USKOČILA ZOLI U KRILO! Čolić je celu ispipao, zabio glavu na grudi! VRELIJE scene nego s Takijem (VIDEO)

Slađa Lazić je udeljivala komplimente Lazaru Čoliću Zoli, zbog čega ju je voditeljka Ivana Šopić upitala da li bi sela u krilo kod njega, baš kao što je bila na slici sa ocem Maje Marinković, Takijem.

Slađa je odmah krenula ka Zoli i sela mu u krli, a on je odlučio da je "opere" od slike sa Takijem i celu je opipa i glavi spusti na njene grudi.

- Stomak me je zaboleo jer je imao takav gard prema meni. Nisam taj tip da pravim budalom. On mene zanima, ali on to ne dozvoljava - govorila je Slađa.

- Ona će znati gde sam, ne idem na after, nije mi do toga. Znaćeš gde idem, ali ja to ne želim javno da kažem. Treba da obavimo ozbiljan razgovor - pričao je Zola.

- Drago mi je da sam opet pozvala u Derventu. Ja zbog njega ne bih nosila ni ovakvu garderobu. Ja ne mogu samo napad na mene - dodala je ona.

kurir.rs

Bonus video:

00:20 Zola pokazao Derventu