"SPALIO SAM SVE NAŠE FOTOGRAFIJE" Saša Dragić 10 godina sarađivao sa KUMOM Bajagom, a razišli su se na RUŽAN način, ovo je razlog

Srpski kompozitor i estradni menadžer Saša Dragić posle dugo vremena vratio se iz Francuske posle saradnje sa Džipsi kingsima.

Dragić je bio menadžer najvećih jugoslavenskih bendova, sad se prisetio početka i saradnje sa grupom "U škripcu".

- Stigao sam u Zagreb kao mladi nadobudni menadžer u Jugoton i tamo me čekao Siniša Škarica. Poslušao je naše pesme i dogovorili smo saradnju. Naš prvi album proglašen je albumom godine. Od tada je prošlo 40 godina - priča Dragić.

Nakon "Škripca" sledi desetogodišnja saradnja s "Bajagom & Instruktorima". Dragić je bio, i to, nažalost, više nije, veliki prijatelj s Momčilom Bajagom Bajagićem, a prijateljstvo je preraslo i u kumstvo.

- Ma da, on o tome nikad nije pričao. Putevi su nam se razišli i on meni duguje jedan kumski razgovor jer ni danas nismo seli i porazgovarali zašto smo se razišli.

Posle hita "Moji su drugovi" ubrzo je dogovorio njihov prvi nastup u Švajcarska, a potom je, nažalost, završio u bolnici. Tu njihova saradnja prestaje.

"Više mu nisam bio potreban"

- Bajaga je nastavio turneju sam sledeća četiri meseca po Evropi. Gazda Paja, Miko, Pero... dolazili su do njega i davali novac unapred. Ja mu više nisam bio potreban. Nakon mog izlaska rekao sam mu da mi kaže ono što misli, a ne sme mi reći. On je na to rekao da još nije odlučio, ali kad podeli novac sa mnom, da mu jednostavno to nije to.

Dragić mu je poručio da mu javi odluku, ali Bajaga ga nije kontaktirao do danas. Nekoliko godina kasnije, nakon sahrane dobrog prijatelja, Dragić ga je pozvao na kafu. Bajaga je rekao da gradi kuću i da će mu se javiti. Nije.

- Više mi to ništa ne znači. Naša saradnja je bila fenomenalna. Ponosan sam na sve ono što smo uradili. On radi svoj posao. Mogu sve najbolje reći o njegovim pesmama. U naše vreme radili smo najbolje stvari i publika voli te pesme. Bajaga je jedan od najboljih pesnika.

Bajaga nikad Dragića ne spominje.

- Voleo bih da mi kaže što sam mu uradio. Savest mi je čista. Kad god želi možemo da pričamo. Kad bi me neko sad pitao jesam li radio s Bajagom i Instruktorima, rekao bih da je to bio samo san.

Sve je vezano za novac

Kaže da je tad bio povređen jer smatra da to nije zaslužio. Pogotovo jer je bio u bolnici.

- Nismo se razišli kao ljudi. Red je da mi dođeš pred oči i kažeš kako stvari stoje.

Njih dvojica su radili bez ikakvog ugovora, kaže Dragić. Veliki prijatelji verovali su na reč.

- Uvek je sve vezano za novac. Neka mi kaže ako sam ga pokrao. Bajaga je na koncertima zarađivao jednako kao i svi njegovi u bendu. A kad smo on i ja radili diskoteke, to je bilo pola-pola. Međutim, kad ti neko stavi hiljadu maraka u ruke, nije mu baš do deljenja...

Bilo je trenutaka kad bi Bajaga raspustio Instruktore. Dragić bi mu tad rekao: 'Zovi momke i reci im da si se šalio'.

Kumovi su se razišli 1994. godine. Dragić je spalio sve fotografije.

- Pretpostavka je da su svi pevači nežni i dobri, a menadžeri zli. Dođe mi da napišem knjigu 'I mi menadžeri imamo dušu' - sme se Dragić.

Nakon toga Dragić postaje menadžer Željka Samardžića, kojemu je napisao pesme 'Stari lav'. 'Devet hiljada' i 'Pokaži mi što znaš'. Sarađivali su deset godina, ali nisu ostali u kontaktu.

kurir.rs/24sata.hr

