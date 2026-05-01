Slušaj vest

Ljubav u rijalitiju po mnogima gotovo nije moguća, a čak i ako se dogodi ne završi se slavno.

Ipak, postoji par primera koji ruše ovo pravilo jer su ovi emotivni partneri opstali, a većina od njih su u braku i imaju decu.

Maja Hadrović i Alen Hadrović

Maja Hadrović i Alen Hadrović upoznali su se u rijalitiju "Zadruga" kada je ona kao verena ušla u Belu kuću. Emocije između njih su se odmah rasplamsale, Maja je kompletnu prošlost ostavila iza sebe a ubrzo su i započeli vezu. Odnos im je bio na meti komentarisanja i osuda, ali su izdržali sve pritiske i nakon izlaska su vrlo brzo stali na ludi kamen.

Maja i Alen Hadrović Foto: Printscreen/instagram/alenhadrovic, Printscreen/Instagram

Maja je postala gospođa Hadrović i na svet Alenu donela Vuka i Angelinu. Danas su sinonim za ljubavnu bajku i skladan brak.

Ivana Krunić i Bane Čolak

Bane Čolak i Ivana Krunićverili su se posle dve godine zabavljanja. Njih dvoje su se upoznali i zavoleli u rijalitiju, a kako je rekao di-džej njihova ljubav je ostala jaka i pored toga što je krenula u Zadruzi.

Ivana Krunić i Bane Čolak Foto: Printscreen/Instagram

Ivana je nedavno izjavila da žele dete, te da joj je želja da se uskoro ostvari kao majka.

Nikola Rokvić i Bojana Barović

Pevač Nikola Rokvić i Bojana Barović upoznali su se u rijalitiju „Survajver“ 2010. godine. Oni su proveli mesec dana na jednom ostrvu na Filipinima, gde su započeli svoju vezu koju su kasnije održavali na daljinu jer je novosadska manekenka otišla u Ameriku da radi.

Nikola Rokvić sa suprugom Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Instagram

Njih dvoje su uspeli da prevaziđu kilometre, pa su brzo započeli zajednički život. Pre dve godine obradovala ih je vest da je Bojana u drugom stanju.

Ovde žive Nikola i Bojana  Foto: Instagram, Pritnscreen/Instagram

To je ubrzalo njihovu odluku da se venčaju i jedno drugom su u tajnosti izgovorili sudbonosno „da“. U avgustu iste godine manekenka se porodila u Los Anđelesu. Na svet je došla ćerka Leona. Bračni par sada ima troje dece i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Luna Đogani i Marko Miljković

Luna Đogani i Marko Miljkovićvenčali su se 16. maja u opštini Rakovica 2021. godine.

Venčanje Lune i Marka Foto: Printscreen, Printscreen/Sikter tube

Njih dvoje su, posle Lunine burne i skandalozne veze sa sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem u Zadruzu 1, započeli romansu u Zadruzi 2, zalečili rane i posle silnih skandala, svađa sa Đoganijevom mamom Anabelom, svili su gnezdo, a njihovu sreću upotpunile su dve ćerkice Mia i Lana. Danas su jedan od najomiljenijih parova iz rijalitija.

Luna Đogani Foto: Printscreen

Nadežda Biljić i Toma Panić

Pevačica Nadežda Biljić i njen izabranik Toma Panić vezu su takođe započeli u rijalitiju. Iako je njihova ljubav nekoliko puta bila na ispitu, na kraju su uspeli da prevaziđu razlike.

Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

Danas su posvećeni jedan drugom i uživaju u odrastanju sina Longa koji im je ulepšao život. Toma je posvećen pevačkoj karijeri svoje supruge, dok ona vredno radi na novim projektima i oduševljava svojom bojom glasa.

Aleksandra Nikolić i Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, instagram printscreen/filip_car_capo_ck

Podsetimo, Aleksandra Nikolić i Filip Car su danas roditelji malene Leone, iako su sreću našli jedno bez drugog, trude se da u najboljim odnosima ostanu zbog ćerkice.

