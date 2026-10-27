Porodica Vukić iz Mramora sa sedmoro dece, suočena je sa velikim problemima, posebno nakon što je otac zbog zdravstvenih problema ostao bez mogućnosti da radi i obezbedi porodicu. U dom porodice Vukić iz Mramorastigao je vlasnik i direktor Pink Media Group - Željko Mitrović kako bi im uručio novčanu pomoć od pola miliona dinara, poklone ali i ulepšao svakodnevicu. Dok sedmoro dece u niškom selu Mramor mašta o sitnicama, njihovi roditelji suočavaju se sa velikim problemima i brigama, kako će svojim najmilijima obezbediti ono najosnovnije.

“Imate sedmoro dece, dvoje nisu tu...Evo izvolite pola miliona, to je naš mali znak podrške... Niste samohrani roditelji, ali imate sedmoro dece – i to je veliki izazov. Vidim da su neki stariji, pa nisu igračkice za njih, doneo sam im svoj džeparac, da ne moraju da se grebu od majke. Klinci, svako ima svoj džeparac! Ovde imaju igračkice za mlađe. Svi su zdravi hvala Bogu. Vi ste, čuo sam, bolesni?” - pitao je Mitrović glavu porodice.

“Dva infarkta, tri stenta... Ali lečim se, sada je kasno, ali lečim se.” - rekao je otac sedmoro dece.



“Važno je da vodiš računa o sebi i da se lečiš. Kako zbog sebe, tako i zbog svoje porodice... Evo, Žeks je tu da malo pomogne, da sve bude lakše. Danas smo posetili 10 porodica, na izmaku smo snaga. Bitno je da ste vi puni snage. Tu sam u topličkom, niškom i moravičkom okrugu... Mi smo sa lokacije na lokaciju, koliko god da se trudimo, do svake lokacije treba sat, sat i po.” - dodao je Mitrović.

Željko Mitrović najmlađima je podelio trenutno najpopularnije igračke i adekvatnu garderobu koju je birao sa svojim timom baš za njih - a on je zauzvrat dobio poklone i pisma od njih.

“Klinci, vi ćete to celu noć da otpakujete! Nadam se da ste zadovoljni. Sve najbolje vam od srca želim, samo se držite i čuvajte! - rekao je Mitrović, a onda pošao do naredne porodice.