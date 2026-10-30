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Na desnoj obali Nišave, u mestu Trupale, sedmoro dece sanja velike snove. Sve se odvija u kući u kojoj prokišnjava i nema dovoljan broj soba. Za njihovo bolje sutra brine se samohrana majka Biljana Mitrović. Za svoje humanitarne akcije Željko je izdvojio još 20 miliona, kako bi usrećio što više porodica u Srbiji. Pokloni u vidu najmodernijih igračaka, garderobe i slatkiša, kao i novčana pomoć od čak pola miliona dinara, stigli su i u Trupale, na adresu samohrane majke Biljane, koja živi sa sedmoro dece.



U toj borbi ne pomaže joj niko, nema posao i narušenog je zdravlja. Ali joj deca daju najveću snagu da istraje i ne odustane. Tamo gde su brige i neizvesnost sastavni deo života, stigao je Željko Mitrović, kako bi usrećio i podržao ovu porodicu. A uz novčanu pomoć od pola miliona dinara, dodatne bonuse i poklone, ovi klinci i njihova majka više neće morati da se odriču najosnovnijeg. Mitrović je prvo pitao da li su svi zdravi i istakao da je to najvažnije.



“Na kraju dana samo oni ostaju, mi smo svi prolazni.” - rekao je Željko.

Majka je rekla da joj deca daju hrabrost, ali i da je presrećna što je Željko došao da im pomogne. Željko je dobio crteže na poklon od dece, a on je njima podelio mnogobrojne igračke i za devojčice i za dečake, kao i džeparac. Majci je uručio pomoć od pola miliona dinara.

Mitrović je rekao da ima još nekoliko familija koje želi da obiđe. Pozdravio se sa svima i ostišao da usreći još neku porodicu.

“Hvala vam na poklonima, divni ste. Zovite me ako bilo šta zatreba.” - poručio je Mitrović.

I u najtežim okolnostima, vlasnik Pink Media Group, stvari može da promeni na bolje, u šta su se uverili Biljana Mitrović i njena deca, kojima je humanost Željka Mitrovića ulepšala odrastanje i obezbedila da svaki novi dan bude bolji i srećniji.

1/12 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: TV PINK Youtube print screen

Nakon posete porodici u Trupalu, Željko Mitrović se oglasio i na svom zvaničnom Instagram nalogu dirljivom porukom koja je privukla ogromnu pažnju javnosti:

“I ko god je rekao da je solidarnost i empatija iluzija, ogrešio se duboko nad svetom! Najpre jer je solidarnost sveo na nešto prosto, gotovo primitivno što zaslužuje podsmeh! Kao da je biti solidaran isto što i biti tupav... A ona je, pri tom, najuzvišeniji oblik viđenja stvarnosti koji je milijarde spasio od besmisla! Što se mene tiče, mene niko ne može zaustaviti, uplašiti ili usporiti, jer moj projekat 'Nebesko svetlo' je uvek tu da obezbedi mir, balans i ravnotežu! Držite se, dragi moji klinci i draga Biljana, borba sa životnim neprilikama i borbena odlučnost uvek na kraju pobede!” - napisao je Mitrović.

Nekada je potrebno tako malo da se nečiji svet promeni iz temelja – jedan pruženi dlan, iskrena briga i srce koje nije ostalo ravnodušno pred tuđom nevoljom. Za Biljanu i njenih sedmoro mališana, ova poseta nije bila samo pomoć, već poruka da nisu sami, da njihove brige neko vidi i da i za njih postoje lepši, bezbrižniji dani. Možda se ne mogu izbrisati sve životne teškoće, niti se mogu nadoknaditi svi dani ispunjeni odricanjem, ali se može vratiti osmeh tamo gde je predugo bilo suza i probuditi nada tamo gde je neizvesnost bila svakodnevica.



Upravo u tome leži najveća vrednost humanosti – ne u onome što se daje, već u životima koji se zahvaljujući tome menjaju. A ako je sedmoro dečjih osmeha danas iskrenije i bezbrižnije nego juče, onda je učinjeno nešto mnogo veće od bilo koje materijalne vrednosti. Jer najveće bogatstvo nije ono što čovek ima, već ono što ostavlja u srcima drugih. A dobrota, kada se deli, nikada ne umanjuje sebe – ona samo raste.