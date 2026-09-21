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Dok su ljudi iz obezbeđenja pokušavali da je udalje iz sale, ona nije prestajala da govori. Pred publikom je postavljala pitanja o tome ko odlučuje o budućnosti AI-ja i da li građani uopšte imaju mogućnost da utiču na razvoj tehnologije koja sve više menja njihovu svakodnevicu.

"Obični ljudi se plaše"

Aktivistkinja je svoje obraćanje počela tvrdnjom da postoji veliki jaz između načina na koji tehnološka industrija predstavlja AI i strahova koje zbog razvoja ove tehnologije imaju građani.

"Vi kažete da je ovo za ljude, ali obični ljudi se plaše", poručila je okupljenima.

Zatim je pomenula upozorenja o potencijalnim rizicima AI-ja, navodeći tvrdnju da veštačka inteligencija ima "10 odsto šanse da nas sve ubije u narednoj deceniji". Važno je naglasiti da je reč o njenoj tvrdnji iznetoj tokom protesta, a ne o utvrđenoj činjenici.

"500 data centara vodi zemlju u sušu"

Veliki deo njenog govora odnosio se na infrastrukturu potrebnu za razvoj i rad AI sistema.

"500 operativnih data centara vodi dve trećine zemlje u ozbiljnu sušu", rekla je aktivistkinja.

Data centri postali su jedna od centralnih tema protesta. Ona je tvrdila da lokalne zajednice prve osećaju posledice njihove izgradnje, dok istovremeno imaju veoma malo uticaja na odluke o tome gde će biti izgrađeni. Zbog toga je zatražila moratorijum na izgradnju novih data centara i veće uključivanje građana u odlučivanje o razvoju AI-ja.

"Gde su transparentnost i regulacija?"

U jednom trenutku direktno je prozvala organizatore događaja.

"I mi sedimo ovde na konferenciji o viziji AI-ja, a uopšte ne govorimo o tim strahovima!". Zatim je počela da niže pitanja:

"Gde je transparentnost? Gde je regulacija? Gde je glasanje?"

Prema njenim rečima, javnost nije imala priliku da se izjasni o tome kakvu ulogu AI treba da ima u društvu.

"Da li je iko od nas imao referendum ili glasanje o bilo čemu od ovoga? Ne!"

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"Regulacija ne odgovara akcionarima"

Njena kritika potom se direktno usmerila na odnos tehnoloških kompanija, profita i regulacije AI-ja.

"Znate kakav će biti odgovor - regulacija. A regulacija ne odgovara akcionarima, pa naravno da je nećete želeti", rekla je.

Njena poruka bila je da odluke o razvoju AI-ja ne bi trebalo da budu isključivo u rukama kompanija, investitora i tehnoloških lidera. Umesto toga, tražila je veće učešće javnosti i građana u odlučivanju o AI-ju i njegovom uticaju na društvo.

"Ne treba nam glas milijardera"

U nastavku je posebno kritikovala uticaj velikih tehnoloških kompanija i njihovih najbogatijih vlasnika.

"Moramo da damo običnim ljudima glas o AI-ju, a ne Big Tech milijarderima iz Silicijumske doline koji nemaju naše najbolje interese na umu", poručila je. Posebno je govorila o lokalnim zajednicama.

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"Lokalne zajednice su prve koje osećaju posledice AI-ja, prve osećaju posledice data centara, a ipak su poslednje koje imaju pravo glasa o njima."

Protest je organizovan uz podršku pokreta Pull the Plug, koji se zalaže za veće učešće javnosti u odlučivanju o razvoju AI infrastrukture i tehnologije.

"AI krade od ljudi!"

Kako je obezbeđenje počelo da je udaljava iz sale, njen govor postao je još direktniji.

"AI krade od ljudi!" - uzviknula je.

Aktivistkinja je potom nastavila da govori o posledicama razvoja AI infrastrukture i tvrdila da širenje AI-ja može imati negativan uticaj na lokalne zajednice.

"Vodite lokalne zajednice ka siromaštvu, lošoj ekonomiji, nestajanju resursa", rekla je dok su je pripadnici obezbeđenja izvodili iz prostora.

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"Da li je ovo svet koji želimo?"

Ni dok je napuštala prostor nije prestala da se obraća publici.

"To su milijarderi iz Silicijumske doline. Da li zaista mislite da će oni imati vaše najbolje interese na umu?"

Na kraju je postavila pitanje koje je praktično saželo čitav njen protest: "Da li je ovo svet u koji želimo da budemo vođeni?"

Obezbeđenje ju je potom izvelo iz objekta, dok je publika posmatrala prekid događaja.

Canva predstavlja budućnost AI-ja

Incident se dogodio 15. septembra na događaju Canva AI Vision London, održanom u prostoru Magazine London. Canva je skup organizovala kao događaj posvećen budućnosti veštačke inteligencije, a program je okupio predstavnike tehnoloških kompanija, kreativne industrije i AI sektora. Među najavljenim govornicima bili su Canva suosnivač i CPO Kameron Adams, osnivač 20VC Harri Stebings, predstavnici kompanija Black Forest Labs, Amazon Web Services i drugih organizacija, kao i britanski ministar za AI Kišniša Narajan.

Nakon što je aktivistkinja prekinula program, obezbeđenje ju je udaljilo iz prostora. Pokret Pull the Plug, koji je povezan sa protestom, kasnije je objavio snimak incidenta i najavio dalje akcije kojima traži moratorijum na nove data centre, veću transparentnost i veće učešće građana u odlučivanju o razvoju veštačke inteligencije.